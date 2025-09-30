Un colectivo perteneciente a la empresa El Corcel se incendió en la tarde de este martes en la zona de El Bajo.
El siniestro ocurrió en la primera cuadra de la avenida Avellaneda y, según informaron las autoridades, solo se registraron daños materiales.
Al lugar acudieron efectivos de Bomberos de la Policía, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.
