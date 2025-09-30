Se incendió un colectivo en El Bajo Un colectivo de la empresa El Corcel se prendió fuego este martes por la tarde en la primera cuadra de la avenida Avellaneda, en la zona de El Bajo. Bomberos de la Policía trabajaron en el lugar y confirmaron que no hubo heridos.

Un colectivo perteneciente a la empresa El Corcel se incendió en la tarde de este martes en la zona de El Bajo.

El siniestro ocurrió en la primera cuadra de la avenida Avellaneda y, según informaron las autoridades, solo se registraron daños materiales.

Al lugar acudieron efectivos de Bomberos de la Policía, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

Noticia en desarrollo