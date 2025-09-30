Actualmente se está depositando el 20% correspondiente a la primera parte de los haberes, mientras que el pago complementario comenzará el jueves 2 de octubre.

Martes 30 de septiembre

Jueves 2 de octubre

  • Sistema Provincial de Salud (SIPROSA)

  • Instituto Provincial de la Vivienda

  • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

  • Sociedad Aguas del Tucumán

  • Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Viernes 3 de octubre

  • Administración Central

  • Educación (escuelas provinciales y secundarias transferidas Reps. 18, 25, 26 y 27)

  • Defensoría del Pueblo

  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

  • Tribunal de Cuentas

  • Tribunal Fiscal de Apelación

  • Poder Legislativo

  • Jubilados fuera de convenio

  • Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

  • Seguridad (Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Sábado 4 de octubre

  • Comunas rurales

  • Municipios del interior

  • Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Tucumán Turismo

  • Ente Cultural de Tucumán

  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)

  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)

  • ERSEPT

  • Instituto de Desarrollo Productivo

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

  • Educación – Establecimientos públicos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)

