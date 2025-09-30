Continúa el pago de sueldos en Tucumán: fechas y organismos La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó la continuidad del pago de los sueldos de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado.

