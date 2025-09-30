Actualmente se está depositando el 20% correspondiente a la primera parte de los haberes, mientras que el pago complementario comenzará el jueves 2 de octubre.
Martes 30 de septiembre
-
Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Pupilar y de la Defensa
-
Municipios del interior
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Tucumán Turismo
-
Ente Cultural de Tucumán
-
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
-
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
-
Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT)
-
Instituto de Desarrollo Productivo
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Jueves 2 de octubre
-
Sistema Provincial de Salud (SIPROSA)
-
Instituto Provincial de la Vivienda
-
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
-
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
-
Sociedad Aguas del Tucumán
-
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Viernes 3 de octubre
-
Administración Central
-
Educación (escuelas provinciales y secundarias transferidas Reps. 18, 25, 26 y 27)
-
Defensoría del Pueblo
-
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
-
Tribunal de Cuentas
-
Tribunal Fiscal de Apelación
-
Poder Legislativo
-
Jubilados fuera de convenio
-
Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
-
Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
-
Seguridad (Policía y Dirección General de Institutos Penales)
Sábado 4 de octubre
-
Comunas rurales
-
Municipios del interior
-
Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Pupilar y de la Defensa
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Tucumán Turismo
-
Ente Cultural de Tucumán
-
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
-
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
-
ERSEPT
-
Instituto de Desarrollo Productivo
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
-
Educación – Establecimientos públicos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)