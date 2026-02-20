Se realizarán fichas médicas en las escuelas por 3° año consecutivo y se incorporarán controles de salud emocional El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, informó que las fichas médicas escolares se realizarán por tercer año consecutivo en el marco del operativo "La Salud va a la Escuela", una estrategia implementada con éxito durante los dos años anteriores en toda la provincia.

El responsable de la cartera Sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, comentó: “El objetivo principal es garantizar el acceso a controles médicos integrales directamente en las instituciones educativas, evitando que las familias deban gestionar turnos en hospitales o Centros de Atención Primaria de la Salud”.

Y añadió: “Vamos a seguir haciéndolo muy bien cómo los años anteriores que tuvimos mucha concurrencia porque es un lugar de fácil acceso para la comunidad. Hemos garantizado la llegada a todas las escuelas de la provincia. Comenzaremos con las escuelas públicas, luego las parroquiales y privadas”, señaló.

El ministro remarcó la importancia de la ficha escolar como herramienta de prevención: “Sirve para detectar eventualmente una enfermedad grave. Podemos identificar un soplo cardíaco, una arritmia, un problema respiratorio o neurológico severo que, si no se detecta a tiempo y el niño realiza actividad física, puede comprometer su vida”.

Asimismo, explicó que también permite advertir dificultades auditivas o visuales que pueden impactar directamente en el aprendizaje y en el desarrollo integral del estudiante.

MIRA TAMBIÉN ATEP adhiere al paro de CTERA y las clases no comenzarían el 2 de marzo en Tucumán

“Este año, como principal novedad, el operativo incorporará un screening de salud emocional para detectar de manera temprana posibles señales de alerta. Queremos ir un paso antes, evaluar si el niño está triste, angustiado, deprimido o enojado. El niño tiene que ser feliz, pensar en estudiar y jugar. No debería estar deprimido ni asustado. Esos síntomas pueden estar indicando que detrás sucede algo”, explicó Medina Ruiz.

La evaluación consistirá en una serie de preguntas orientadas a conocer el estado emocional del alumno. En caso de detectarse indicadores preocupantes, se realizará un análisis más profundo con especialistas.

Medina Ruiz hizo hincapié en que la provincia cuenta con un equipo de salud mental fortalecido y con el servicio de Telepsicología disponible las 24 horas, destinado tanto a niños como a adultos.

MIRA TAMBIÉN Comenzó el diálogo con los gremios por la recomposición salarial

“Cualquier persona que no se sienta bien, o que observe en un familiar signos de depresión o cambios emocionales llamativos, puede comunicarse por teléfono al 0800-122-1555 o a línea 135 ambos servicios gratuitos de atención los 365 días del año. Allí serán atendida por psicólogos preparados, con mucha empatía, para acompañar y reforzar el cuidado de la salud mental”, detalló.

Finalmente, el ministro reafirmó que el operativo busca no solo cumplir con un requisito escolar, sino garantizar la detección temprana de patologías físicas y emocionales, fortaleciendo el cuidado integral de niños y adolescentes en toda la provincia.

Fuente Ministerio de Salud de Tucumán