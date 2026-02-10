Un equipo multidisciplinario irá por las escuelas para realizar la Ficha Médica El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación coordinaron acciones conjuntas para garantizar los exámenes médicos obligatorios mediante un abordaje territorial y multidisciplinario en los establecimientos educativos de la provincia.

El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de Tucumán presentaron las estrategias conjuntas para la implementación del programa de Ficha Escolar 2026. La conferencia de prensa se realizó en la sede de la cartera sanitaria y estuvo encabezada por el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, y la ministra de Educación, Susana Montaldo, junto a referentes de ambos organismos.

Durante el encuentro, se informó que, al igual que en años anteriores, un equipo multidisciplinario recorrerá las escuelas de la provincia para realizar los exámenes médicos correspondientes, con el objetivo de facilitar el acceso a este requisito obligatorio del sistema educativo.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, expresó: “por pedido expreso del gobernador, Osvaldo Jaldo, nos pidió trabajar en equipo con Educación, justamente en esto de la ficha escolar, que es una condición exigida por el Ministerio de Educación, y con la ministra –Montaldo- hemos decidido que, desde la semana siguiente al inicio de clases, ir escuela por escuela, todas las escuelas de la provincia, haciendo la ficha escolar”.

En ese sentido, explicó que el operativo incluyó la ficha completa destinada a los niveles iniciales y la ficha general para el resto del alumnado. “Esto es la ficha completa, que es en los niveles iniciales, en el nivel inicial, del primer grado y el primer año de secundario, y la ficha general, que es una ficha simple para realizar actividad física para todo el resto de los alumnos”, indicó.

MIRA TAMBIÉN Martes inestable en Tucumán: mucha nubosidad y alerta por tormentas aisladas para la tarde

Asimismo, destacó el rol del sistema de salud en el acompañamiento del proceso educativo: “Es una iniciativa del Ministerio de Salud que pretende facilitar el acceso a este examen, que es muy importante para preservar la salud de los chicos”.

Además, señaló que el operativo incluye la actualización de los esquemas de vacunación en cada establecimiento. “Los padres no tienen que buscar en este tiempo turno en nuestros Caps y hospitales, y justamente lo que queremos es garantizar un buen examen, y además vamos a completar esquema de vacunación, escuela por escuela”, agregó que se implementará un sistema de cronogramas que será difundido oportunamente.

Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, destacó el trabajo articulado entre ambas carteras y la planificación del operativo: “venimos trabajando con el ministerio de salud que tiene un tráiler. Hablamos del –programa- La salud va a la escuela con el que visitan las distintas escuelas”. En ese marco, informó que se otorgó plazo hasta el 30 de mayo para la presentación de la ficha escolar, en especial para el nivel inicial y el primer grado, que requiere una evaluación más extensa donde se ven los esquemas de vacunación, entre otras cuestiones.

Montaldo también señaló que el programa incluyó instancias específicas para el nivel inicial y el ingreso al nivel secundario, donde se analizaron distintos aspectos de la salud integral de los estudiantes. Además, anunció la incorporación de contenidos vinculados a la educación emocional en el ámbito escolar, a partir de un trabajo conjunto entre Salud y Educación.

“Se ha ido armando un programa para que el chico aprenda a analizar cómo se siente, poder expresarlo y poder ver cuándo se producen las situaciones de violencia, qué es lo que ha pasado. Entonces aprender a dialogar”, explicó la ministra, y remarcó el rol de los equipos de mediación escolar y la participación de las familias como parte del abordaje integral entre padres, alumnos y docentes.

Finalmente, subrayó la importancia del compromiso de todos los actores involucrados en la comunidad educativa para fortalecer la salud física y emocional de niños y adolescentes en las escuelas de la provincia.

MIRA TAMBIÉN Liberaron al otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Fuente Comunicación Tucumán