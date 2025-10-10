Secuestraron 400 dosis de cocaína en allanamientos El procedimiento, iniciado por una causa de amenazas en el Barrio Rosa Mística, derivó en el hallazgo de drogas en la vivienda de una mujer que ya cumplía arresto domiciliario por narcomenudeo. Dos personas quedaron a disposición de la UFINAR.

La Policía de Tucumán, a través de la Comisaría Seccional Octava, concretó un exitoso allanamiento en el Barrio Rosa Mística que, si bien se originó por una causa de amenazas, derivó en un importante golpe contra el narcomenudeo, logrando sacar de circulación aproximadamente 400 dosis de cocaína.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves, tras una minuciosa investigación y la solicitud de medida a la autoridad judicial en el marco de una causa por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego.

El comisario inspector Enzo Leal, jefe de Zona 4 de la Unidad Regional Capital, destacó la sorpresa positiva del operativo: “Solicitada la medida a la autoridad judicial, llegamos a este barrio Rosa Mística, donde, realizada la requisa, nos encontramos con gran cantidad de sustancias prohibidas”.

Por su parte, el comisario Ramón Díaz, jefe de la Comisaría Octava, brindó detalles del hallazgo. “Si bien no se localizó al acusado de la causa principal, el procedimiento arrojó un resultado sumamente positivo: se secuestraron 139 ‘bochitas’ de cocaína y dos envoltorios compactados, con un peso total de 33 gramos, equivalente a unas 400 dosis que se sacan de circulación”, precisó Díaz.

MIRA TAMBIÉN Fiscalía de Estado recupera terrenos fiscales en Yerba Buena

A raíz del hallazgo, se demoró a dos personas de sexo femenino que quedaron a disposición de la Justicia. La Policía informó que una de ellas es la dueña de la vivienda y ya se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por narcomenudeo, lo que subraya el compromiso del Gobierno de Tucumán en desarticular estos focos delictivos.

Debido a la naturaleza del secuestro, se dio inmediata intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) y a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) para continuar con la investigación.

El comisario Leal enfatizó que, si bien el hallazgo de drogas es significativo, la investigación inicial para dar con el arma utilizada en las amenazas en avenida Américo Vespucio al 3100 continúa activa.

MIRA TAMBIÉN La Provincia garantiza la continuidad operativa de la Terminal de Ómnibus

Fuente Comunicación Tucumán