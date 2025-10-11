Osvaldo Jaldo estuvo presente en la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo El gobernador en uso de licencia destacó el valor cultural, histórico y familiar del tradicional encuentro que reúne a miles de tucumanos y turistas.

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, participó este viernes de la segunda noche de la XXVI Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, que se desarrolla en la ciudad de Trancas.

Durante el encuentro, Jaldo destacó la importancia de esta celebración para la comunidad: “Lo primero que quiero es agradecer a todos los medios de comunicación, porque si hoy esta fiesta cumple 26 años es gracias a ustedes, que han acompañado y difundido cada edición. Gracias a ese trabajo, hoy la Fiesta del Caballo es conocida no solo en Tucumán y en la Argentina, sino también en el mundo”, expresó.

El mandatario, además, subrayó que el evento representa mucho más que un espectáculo: “Esta fiesta tiene que ver con nuestras raíces, con cuidar la historia y la tradición. Es importante que nuestros niños y jóvenes sepan de dónde venimos. Hemos visto a más de 2.500 chicos y a casi 60 academias de danza contando nuestra historia y homenajeando a los patriotas que dieron su vida por la libertad. Por eso, esta no es solo una fiesta de doma y folclore, sino también una fiesta de la familia y de la cultura”, señaló.

Jaldo remarcó el esfuerzo de los tranqueños para mantener viva esta tradición y sostuvo que el Gobierno provincial acompaña cada una de las festividades populares del interior: “Así como hoy estamos en Trancas, mañana estaremos en Monteros con el intendente ‘Panchito’ Serra. Acompañamos todas las fiestas patronales y festivales porque la gente los espera todo el año. Además de ser espacios de encuentro, son oportunidades para los emprendedores que venden productos artesanales y comidas típicas. Estos eventos generan trabajo y alegría para las familias”, dijo.

El gobernador en uso de licencia también reflexionó sobre la coyuntura nacional: “Vivimos momentos difíciles, pero en Tucumán seguimos apostando por la cultura, la tradición y la historia. Mientras el mundo vive en crisis y guerras, nosotros seguimos sosteniendo nuestras raíces. Esta fiesta es un símbolo de unidad y esperanza”, afirmó.

A su turno, el ministro del Interior, Darío Monteros, destacó la decisión política de fortalecer la identidad cultural de cada pueblo: “Desde el primer día, el gobernador nos pidió no descuidar la idiosincrasia de las ciudades y comunas. La cultura también forma parte del desarrollo. Hoy vemos una fiesta imponente, con más de 2.500 artistas en escena, que emociona y une a las familias tucumanas y a los turistas que nos visitan”, sostuvo.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, también elogió la magnitud del evento: “Fue un espectáculo increíble, con más de 2.500 personas representando nuestra cultura y nuestro folclore. Felicito al intendente Moreno y a todo su equipo, porque esto no se logra sin trabajo y sin el acompañamiento del Gobierno provincial”, señaló.

Por su parte, el intendente Antonio Moreno agradeció el acompañamiento del Gobierno y resaltó el compromiso de la comunidad tranqueña: “Esta fiesta crece año a año gracias al trabajo conjunto del municipio, la provincia y el pueblo. Es un orgullo defender nuestra cultura, nuestra identidad y el valor del trabajo que nos define como argentinos”, expresó.

Finalmente, el legislador Roberto Moreno hizo hincapié en el sentido histórico y patriótico del festival: “Esta segunda noche de Argentinidad nos invita a recordar nuestras raíces. Como decía Bernabé Aráoz, Tucumán siempre se planta para defender lo suyo. Somos una provincia que ama la educación, la salud, la cultura y que lucha por un país federal”, afirmó.

