Secuestraron más de 200 “ravioles” de cocaína y motopartes robadas La Policía realizó varios procedimientos en el marco de una causa por robo de motovehículos y terminó arrestando a cuatro personas —entre ellas una mujer que ya cumplía arresto domiciliario por narcomenudeo—. En el lugar hallaron drogas, motopartes robadas y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

El subcomisario Esteban Molina, tercer jefe de Comisaría Seccional Séptima, brindó detalles del procedimiento en el que una mujer reincidente en la venta de drogas resultó nuevamente aprehendida en la noche de este jueves.

“Hoy se han llevado a cabo varios allanamientos en el marco de una causa por robo de motovehículo que está instruyendo la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Capital. Un equipo conformado por Comisaría Seccional Séptima ha llevado a cabo la investigación y el juzgado de turno otorgó una serie de allanamientos que permitieron recuperar motopartes pertenecientes a motocicletas que habían sido sustraídas; así como el secuestro de sustancias prohibidas, entre ellas 268 envoltorios, 20 bochitas de cocaínas, además de elementos usados para el fraccionamiento destinado a la comercialización de estupefacientes y teléfonos celulares”, detalló Molina.

Al ser consultado acerca de posibles detenciones, Molina expresó, “se encuentran aprehendidas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres por el delito de comercialización de estupefacientes. Asimismo, una de las personas aprehendidas, quien sería la dueña del inmueble; cuenta con antecedentes por este delito y estaría cumpliendo arresto domiciliario que bajo la modalidad de pulsera”.

En consecuencia, los cuatro aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, y continúa la investigación por la causa de origen con el agregado de los secuestros relacionados con esa causa. En tanto, las autoridades policiales informaron que los demás aprehendidos serían hijos de la dueña de casa.

Fuente Comunicación Tucumán