Secuestraron un cargamento de cobre que era trasladado en un camión Efectivos del Departamento de Inteligencia Criminal secuestraron un cargamento de cobre que era trasladado en un camión por la autopista de Circunvalación, a la altura del Cementerio Jardín del Ángel.

Al respecto, el segundo jefe del D2, comisario inspector Marcelo Lazarte, explicó: “En el marco de la aplicación de la Ley N.° 9.771 de Materiales No Ferrosos, el equipo policial interceptó un camión que aparentemente transportaba este tipo de carga. Durante la inspección, se detectó cobre cuyo origen podría ser ilícito, ya que presentaba el material aislante quemado”.

Por su parte, el asesor letrado de la Dirección de Comercio Interior, Carlos González, señaló que, con la intervención de la Policía de Tucumán, notificarán a las empresas prestatarias de servicios públicos, como GASNOR, EDET Y la SAT, para que verifiquen si los materiales no ferrosos detectados están vinculados con elementos de su propiedad, en el marco de las facultades que otorga la ley.

Además, indicó que, en casos como el de materiales provenientes de cementerios, cuya comercialización sería ilegal, solicitarán a las empresas involucradas un descargo por escrito y evaluarán la aplicación de las multas, si corresponde.

Fuente Comunicación Tucumán