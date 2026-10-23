La búsqueda de Raúl Moyano llegó a los 3.000 metros de altura en el cerro Ñuñorco Los equipos continuarán este viernes con los trabajos para dar con el docente de 59 años, desaparecido el 12 de octubre.

En la jornada del jueves, durante un nuevo rastrillaje en el cerro Ñuñorco para dar con el paradero de Raúl Alfredo Moyano, efectivos de la Dirección de Fuerzas Especiales C.E.R.O. ascendieron hasta los 3.000 metros de altura y recorrieron los parajes Los Teritos, Mesada de Ñuñorco, Costa de Ñuñorco y Camino de las Flores. Posteriormente, pasaron por Ojo de Agua, Laguna Seca y La Biblia, hasta llegar a Mula Corral.

Por otra parte, distintos equipos de la Policía de Tucumán, con el apoyo de helicópteros y drones, siguieron con las tareas de búsqueda en la zona donde se registraron las últimas comunicaciones de Moyano.

Asimismo, la familia del docente estuvo al tanto del desarrollo del operativo, la coordinación del personal y las estrategias utilizadas para recorrer senderos, quebradas y otros sectores del cerro.