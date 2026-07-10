Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial luego de que los vecinos comenzaran a arrojar elementos punzantes para entorpecer el procedimiento policial. Un tercer sospechoso pudo huir. En el procedimiento también colaboró personal de la División Patrulla Motorizada de Aguilares.
Desde la Unidad Fiscal de Homicidios y Graves Atentados contra las Personas del Centro Judicial Concepción dispusieron el secuestro del revólver, las vainas y las municiones por infracción al artículo 189 Bis del Código Penal. Además, ordenaron que ambos jóvenes, de 31 y 32 años, sean liberados.
El procedimiento fue dirigido por el titular de esta Comisaría, Subcomisario Jesús Llanos, y supervisado por el jefe de la Unidad Regional Sur, Comisario General Marcos Barros.
Fuente Comunicación Tucumán