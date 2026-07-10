Secuestraron un revólver, vainas y cartuchos en disturbios En la noche del martes, alertados por el Centro de Monitoreo sobre disturbios en el Barrio 11 de Marzo de esta localidad, los efectivos de la Comisaría de Aguilares atraparon a dos jóvenes que intentaban huir del control policial. Uno de ellos tenía cartuchos en su poder mientras que en el lugar hallaron un arma de fuego, vainas servidas y una motocicleta en la que circulaban.

Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial luego de que los vecinos comenzaran a arrojar elementos punzantes para entorpecer el procedimiento policial. Un tercer sospechoso pudo huir. En el procedimiento también colaboró personal de la División Patrulla Motorizada de Aguilares.

Desde la Unidad Fiscal de Homicidios y Graves Atentados contra las Personas del Centro Judicial Concepción dispusieron el secuestro del revólver, las vainas y las municiones por infracción al artículo 189 Bis del Código Penal. Además, ordenaron que ambos jóvenes, de 31 y 32 años, sean liberados.

El procedimiento fue dirigido por el titular de esta Comisaría, Subcomisario Jesús Llanos, y supervisado por el jefe de la Unidad Regional Sur, Comisario General Marcos Barros.

Fuente Comunicación Tucumán