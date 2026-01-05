Secuestraron una suma millonaria en un control vehicular El procedimiento fue supervisado por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Walter Ferreyra, y el subdirector, Comisario Mayor Daniel Robles.

En un control al conductor de una camioneta que intentaba ingresar en la noche del domingo a la provincia por la ruta nacional N°9, los efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo hallaron una suma de más de 170 millones de pesos en el interior del vehículo sin una documentación que respalde su traslado.

Es así que, al intervenir, las autoridades del Juzgado Federal N°2 de Tucumán ordenaron que el dinero sea secuestrado, incluso luego de que se presentara su propietario con documentos que quedaron para su análisis.

Fuente Comunicación Tucumán