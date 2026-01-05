Osvaldo Jaldo respaldó a Estados Unidos contra Nicolás Maduro El gobernador expresó su apoyo a la ofensiva impulsada por Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que se trata de una acción judicial vinculada a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región.

En una definición política de alcance regional, el Gobernador respaldó la ofensiva de Estados Unidos en el marco de la captura de Nicolás Maduro, al señalar que la situación de Venezuela trasciende cualquier alineamiento ideológico y representa un problema grave para América Latina.

Al contextualizar su postura, el mandatario sostuvo que el escenario venezolano debe analizarse desde el respeto a la ley y a las instituciones democráticas, y no desde miradas partidarias. En ese sentido, afirmó: “No podemos desconocer lo que hoy se está pasando en nuestra querida América Latina, no podemos desconocer lo que está pasando en nuestro hermano país de Venezuela, y la verdad que esto no es una cuestión ideológica, ser de derecha o de izquierda, esta no es una cuestión partidaria”.

En la misma línea, el Gobernador explicó que su respaldo se fundamenta en las consecuencias institucionales y de seguridad que, a su entender, se derivan del accionar del gobierno venezolano. Al respecto, expresó: “Acá hay un problema, donde hay un país donde lamentablemente el presidente se ha excedido de la Constitución, no ha respetado la ley y lo que es peor, lo ha convertido a ese país en un centro logístico y de distribución de sustancias tóxicas en América Latina”.

Al referirse al impacto regional y a los antecedentes que involucran a la Argentina, el titular del Poder Ejecutivo provincial remarcó la gravedad de las acusaciones internacionales. “En ese querido y hermano país se radican muchos terroristas que muchos daños hicieron en la Argentina, como en la AMIA”, señaló, al tiempo que llamó a no relativizar ni silenciar estas problemáticas por temor.

MIRA TAMBIÉN Un joven sufrió una brutal golpiza a la salida de una fiesta

En ese marco, el Gobernador enfatizó que la ofensiva contra Maduro respondió, según su visión, a procedimientos judiciales y no a una acción de fuerza contra un país soberano. “Está preso no porque se invadió un país; se hizo una extracción estratégica militar por orden judicial. Tiene pedido de captura en los Estados Unidos y juicios pendientes en la República Argentina. Acá no hay víctima ni hay invasión”, afirmó.

Finalmente, el mandatario resumió el sentido de su posicionamiento al sostener que su apoyo a la operación se inscribió en una política más amplia de combate al crimen organizado. “Públicamente, me expresé a favor de la operación de extracción del dictador Maduro. Esto es combatir y poner la cara contra el narcotráfico, los narcocriminales y todos aquellos terroristas que tanto daño nos vienen haciendo en el mundo”, subrayó al destacar la necesidad de una respuesta firme desde el Estado.

Fuente Comunicación Tucumán