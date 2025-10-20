SEOC en estado de alerta por el despido de más de 60 trabajadores de un supermercado El secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), Serafín Páez, confirmó que entre 60 y 70 trabajadores de la cadena Vea en Tucumán recibieron telegramas de despido tras el cierre de tres sucursales ubicadas en calle Córdoba, avenida Colón y Tafí Viejo.

“Estamos reclamando por los compañeros de la empresa Cencosud, de Vea, donde cerraron tres locales. Exigimos que se presente un responsable de la firma para definir cómo seguir, porque en el diálogo previo se habían comprometido a reubicar al personal o a ofrecer retiros voluntarios. Sin embargo, no cumplieron y avanzaron directamente con los despidos”, expresó Páez.

El dirigente sindical denunció que la empresa “no dio la cara” y remarcó que desde el gremio reclaman la reubicación de todos los empleados afectados. “Estamos en estado de alerta y movilización”, advirtió.