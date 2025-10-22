Sergio Tripolone quedó alojado en el penal de Benjamín Paz Tripolone fue condenado a ocho años de prisión por homicidio, tras un violento hecho ocurrido en 2007 en el que resultó víctima fatal un empleado de Vialidad de Tucumán.

Detenido después de permanecer más de dos años prófugo de la Justicia, fue trasladado a Tucumán bajo un estricto operativo de seguridad realizado por efectivos del Servicio Penitenciario provincial, para continuar cumpliendo su condena por homicidio.

El director general del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, confirmó este martes el ingreso de Sergio Gustavo Tripolone, de 45 años, al penal de Benjamín Paz. “En el día de la fecha, aproximadamente a las 18.45, fue alojado un nuevo interno en el penal. Se encontraba prófugo desde 2023; gozaba de libertad condicional con pulsera electrónica y se evadió”, señaló el funcionario.

Tripolone fue condenado a ocho años de prisión por homicidio, tras un violento hecho ocurrido en 2007 en el que resultó víctima fatal un empleado de Vialidad de Tucumán. Durante su fuga, habría participado de distintos delitos, entre ellos un robo agravado a un empresario en Santiago del Estero, y fue finalmente capturado en la provincia de Córdoba, en el marco de un pedido de detención nacional e internacional ordenado por la Justicia.

El operativo de traslado hacia Tucumán estuvo a cargo del Grupo Especial de la División de Operaciones Penitenciarias (DEOP), dirigido por el subalcaide Luis López. “El personal del servicio penitenciario se trasladó ayer a la provincia de Córdoba y, mediante un fuerte dispositivo de seguridad, permitió el traslado del interno sin ningún inconveniente en el trayecto”, indicó Quinteros, quien destacó “la capacitación que recibe este personal para este tipo de situaciones”.

Por su parte, el subprefecto Raúl Melián, director del penal de Benjamín Paz, precisó que Tripolone “mantendrá un régimen diferenciado, sin acceso a teléfonos móviles ni fijos, y con visitas restringidas”. Además, aclaró que “podrá contar con la asistencia letrada correspondiente, previamente autorizada y coordinada”.

“Como el primer día desde la inauguración del complejo, seguimos cumpliendo con las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía. Todos los internos trasladados de diferentes comisarías son incorporados de inmediato a los regímenes correspondientes”, añadió Melián.

Fuente Comunicación Tucumán