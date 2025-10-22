Trasladan a otros 10 detenidos al penal de adultos mayores en Banda del Río Salí Se trata del penal que anteriormente pertenecía a mujeres y ahora se transformó en un establecimiento pionero en albergar personas privadas de su libertad en edad avanzada y con pronto cumplimento de su condena.

Un nuevo grupo de diez detenidos mayores de 65 años fue trasladado este miércoles a la Unidad N°4, ubicada en Banda del Río Salí, en el marco de un importante operativo de seguridad. Se trata del penal que anteriormente pertenecía a mujeres y ahora se transformó en un establecimiento pionero en albergar personas privadas de su libertad en edad avanzada y con pronto cumplimento de su condena.

“Este miércoles se concretó un nuevo traslado de internos mayores de 65 años pertenecientes a distintas comisarías de la provincia. La mayoría está cumpliendo una pena por delitos de índole sexual. En este establecimiento les vamos a dar todas las posibilidades de subsanar los déficits de las comisarías en cuanto a salud, trabajo, educación y asistencia social. Como primera medida haremos hincapié con firmeza en el cuidado, el orden y la convivencia. Luego, le daremos herramientas para que no reincidan en el delito cuando regresen a sus contextos. Como tercera medida, buscamos que vuelvan con dignidad a reubicarse en el rol del que fueron apartados en la sociedad como padres, abuelos o hermanos”, explicó el director de la Unidad N° 4, Sub Alcaide Pablo Viscido.

El director puntualizó que de esta manera continúan los traslados que se realizan con las instrucciones del Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el subsecretario de Servicios Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo; y que son transmitidas por el director General de Servicios Penitenciarios Tucumán, Antonio Quinteros.

Por su parte, el Comisario Inspector Martín Miranda, a cargo de los traslados del Departamento Judicial de la Policía, dijo que en el operativo fueron afectados efectivos de distintas comisarías y de la Patrulla Motorizada de Banda de Río Salí. “En continuidad con los traslados a los distintos complejos penitenciarios, este miércoles hemos trasladado 10 detenidos adultos mayores por distintas causas a esta Unidad N°4, en Banda del Río Salí”, precisó.