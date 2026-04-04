Servicios veterinarios gratuitos llegan al Barrio Procrear con vacunación y castraciones Del 6 al 17 de abril, un tráiler veterinario brindará vacunación, desparasitación y turnos para castración en la Plaza del Barrio Procrear, en Paraguay 100, Yerba Buena.

Desde el 6 hasta el 17 de abril, los vecinos podrán acceder a servicios veterinarios esenciales de manera gratuita a través del tráiler veterinario que se instalará en la Plaza del Barrio Procrear, ubicada en Paraguay 100. La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la atención básica para el cuidado de perros y gatos en la zona.

Durante las jornadas, se realizarán tareas de vacunación y desparasitación por orden de llegada, garantizando que las mascotas reciban controles fundamentales para su salud. Además, el lunes 6 de abril se llevará a cabo la activación de turnos para castración, una medida clave para promover la tenencia responsable y contribuir al control poblacional de animales.

El horario de atención será de 8:30 a 17 horas, por lo que se recomienda a los vecinos asistir con anticipación y llevar a sus mascotas con las medidas de seguridad correspondientes. Esta propuesta busca acercar servicios de salud animal a la comunidad, fomentando el bienestar de las mascotas y fortaleciendo el compromiso de los vecinos con su cuidado.