En conjunto con la UNSTA, la intendente Rossana Chahla lanza la Escuela de Liderazgo y Comunicación Política La iniciativa ofrece un diplomado gratuito en Gobernabilidad y Comunicación Política destinado a jóvenes con vocación pública del NOA.

La intendente Rossana Chahla participó este miércoles del lanzamiento de la Escuela de Liderazgo y Comunicación Política (LYCO), una iniciativa de formación impulsada en conjunto entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA). Junto a la jefa municipal, encabezaron la ceremonia el rector de esa casa de estudios, José Federico Fanjul, y el vicerrector Fray Juan Pedro Gómez Mariscal (Orden de Predicadores).

Durante la presentación, la jefa municipal destacó la importancia de generar espacios de formación para las nuevas generaciones. “Hay jóvenes que quieren ser partícipes de la política pública y para eso es importante el apoyo de las instituciones, dándoles herramientas de comunicación, de liderazgo y de trabajo en equipo”, expresó.

La propuesta académica, presentada en la sede de esa institución educativa (9 de Julio 165), se desarrollará a través de un Diplomado en Gobernabilidad y Comunicación Política, orientado a formar jóvenes líderes, funcionarios, asesores y referentes sociales que busquen fortalecer sus capacidades para la gestión pública y la comunicación estratégica.

En ese sentido, Chahla subrayó el objetivo de la iniciativa de promover nuevos liderazgos. “La política necesita personas con ganas, que tengan talento, y nosotros queremos despertar esos talentos para poder contar con personas competentes en distintos ámbitos y así transformar nuestra sociedad”, afirmó.

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La Escuela nace a partir de un convenio institucional entre el Municipio y la UNSTA con el objetivo de articular la formación académica con la práctica de la gestión y brindar herramientas concretas para el desarrollo de políticas públicas y liderazgo territorial.

“Una alianza estratégica”

Por su parte, el rector de la UNSTA, José Federico Fanjul, destacó la articulación institucional que permitió poner en marcha la Escuela de Liderazgo y Comunicación Política y remarcó el valor de generar espacios de formación para jóvenes con vocación pública. “En este caso nos unimos en una alianza estratégica con la Municipalidad para poder llegar a nuestros jóvenes y que puedan adquirir una formación en temas de liderazgo y de política que van a beneficiar, sin duda, a nuestra comunidad”, señaló.

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El académico explicó que la convocatoria estará orientada inicialmente a jóvenes vinculados con la administración municipal, aunque la selección final estará a cargo del Municipio. “Quiénes pueden participar lo va a determinar la Municipalidad. En principio está orientado a uno de los convenios de reducción de aranceles para nuevos alumnos que sean empleados de la Municipalidad o hijos de empleados municipales, pero dentro de la escuela es la Municipalidad la que realizará la selección de quienes participarán de las actividades educativas”, indicó.

Finalmente, Fanjul subrayó el impacto que puede tener este tipo de iniciativas en la formación de futuros líderes. “La importancia es clara: mientras mejor preparada esté nuestra sociedad, mejor sociedad vamos a ser. Y a eso es a lo que apuesta nuestra universidad”, concluyó.

Pensando en los jóvenes

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El programa está dirigido a jóvenes de entre 20 y 35 años con vocación pública, incluyendo estudiantes avanzados, profesionales, activistas sociales y funcionarios que aspiren a innovar en la gestión y mejorar sus capacidades de comunicación política.

La iniciativa contempla además becas del 100% para todos los participantes seleccionados, otorgadas de manera conjunta por el municipio y la casa de altos estudios. Debido a que los cupos son limitados, el proceso de admisión incluirá una etapa de postulación y una entrevista con el comité académico.

La intendente remarcó que la iniciativa busca revertir el desinterés de muchos jóvenes hacia la política. “Muchos están desmotivados porque creen que la política no sirve, pero la política sí sirve. Lo que necesitamos es darles herramientas y oportunidades”, sostuvo.

En esa línea, la jefa municipal también hizo referencia a la necesidad de fortalecer la participación juvenil. “No se les da lugar a los jóvenes en muchos espacios y eso genera descreimiento. Tenemos que empezar a transformar estas cosas”, planteó.

El diplomado tendrá una duración de cinco meses y se dictará con una modalidad mixta, combinando clases presenciales y virtuales. Las actividades se desarrollarán los viernes de 18 a 20 y los sábados de 9 a 13, e incluirán también masterclasses con invitados especiales y referentes nacionales del ámbito político y académico.

La currícula estará organizada en dos grandes trayectos formativos. El primero, centrado en innovación y gestión estratégica, abordará temas como gobierno abierto, uso de datos e inteligencia artificial en la administración pública, desarrollo productivo, economía del conocimiento, políticas ambientales y planificación urbana sostenible.

El segundo trayecto estará orientado a comunicación política y liderazgo, con contenidos vinculados al diseño de campañas, construcción de narrativas políticas, gestión de crisis comunicacional, entrenamiento ante medios y posicionamiento estratégico de las ciudades en el contexto global.

Proyecto final de política pública

Como instancia final, los participantes deberán presentar un proyecto de política pública innovadora para la ciudad de San Miguel de Tucumán, en un formato de competencia o “bootcamp”, que buscará promover propuestas concretas para el desarrollo local.

La Dirección de la escuela estará a cargo de la intendente Chahla y del rector Fanjul, mientras que la Coordinación Académica estará integrada por la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y el secretario General del Municipio, Rodrigo Gomez Tortosa. En tanto, la Secretaría de la Escuela será encabezada por el presidente del Consejo Económico y Social, Matías Avenali, y el subsecretario de Gestión Estratégica y Documentación, Humerto Ponce de León.

Chahla valoró especialmente el trabajo conjunto con la universidad. “Que en San Miguel de Tucumán tengamos la posibilidad, con una universidad tan prestigiosa como la UNSTA, de transmitir valores y herramientas es muy importante. Para mí es un paso fundamental”, destacó.

Finalmente, adelantó que el programa contará con un importante esquema de apoyo. “Vamos a otorgar más de 30 becas. Es un programa muy interesante”, concluyó.

El objetivo de la Escuela de Liderazgo y Comunicación Política es formar nuevos cuadros técnicos y políticos para la región, fortaleciendo el vínculo entre la universidad, el Estado y la sociedad civil.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán