La provincia de Tucumán atraviesa este miércoles 8 de abril un día clave para continuar con las tareas de recuperación y asistencia en las zonas afectadas por las inundaciones. Afortunadamente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada de gran estabilidad atmosférica, caracterizada por la ausencia de vientos significativos y un bajo riesgo de lluvias.
El clima otoñal se consolida en la región con temperaturas agradables, aunque el cielo gris y la alta humedad seguirán siendo los grandes protagonistas del día.
El pronóstico detallado para este miércoles
- Mañana templada y tranquila: La jornada comienza con el cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable de 18 grados. La humedad se ubica en el 88 por ciento, pero la visibilidad se reporta como buena. Un dato a destacar es la calma ambiental casi absoluta: los vientos del sudoeste son imperceptibles, soplando a una velocidad de apenas entre 0 y 2 kilómetros por hora.
- Tarde mayormente nublada: Para después del mediodía, se espera que la nubosidad vaya en aumento hasta dejar el cielo mayormente nublado. El termómetro registrará un leve ascenso, alcanzando una máxima de 22 grados. Los vientos del sector sudoeste continuarán en calma total (0 a 2 km/h).
- Noche fresca y estable: Hacia la noche, la temperatura volverá a descender a los 18 grados. Las ráfagas seguirán ausentes y la probabilidad de lluvia es mínima, rondando apenas el 10 por ciento, lo que garantiza un cierre del día sin sobresaltos meteorológicos.