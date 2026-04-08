Sigue el alivio en Tucumán: miércoles gris, sin vientos y con una máxima de 22 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada estable para la provincia. El cielo permanecerá nublado y la humedad continuará alta, pero las precipitaciones seguirán dando tregua tras el fuerte temporal del fin de semana.

La provincia de Tucumán atraviesa este miércoles 8 de abril un día clave para continuar con las tareas de recuperación y asistencia en las zonas afectadas por las inundaciones. Afortunadamente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada de gran estabilidad atmosférica, caracterizada por la ausencia de vientos significativos y un bajo riesgo de lluvias.

El clima otoñal se consolida en la región con temperaturas agradables, aunque el cielo gris y la alta humedad seguirán siendo los grandes protagonistas del día.

El pronóstico detallado para este miércoles

Mañana templada y tranquila: La jornada comienza con el cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable de 18 grados . La humedad se ubica en el 88 por ciento , pero la visibilidad se reporta como buena. Un dato a destacar es la calma ambiental casi absoluta: los vientos del sudoeste son imperceptibles, soplando a una velocidad de apenas entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La jornada comienza con el cielo y una temperatura agradable de . La , pero la visibilidad se reporta como buena. Un dato a destacar es la calma ambiental casi absoluta: los vientos del sudoeste son imperceptibles, soplando a una velocidad de apenas entre 0 y 2 kilómetros por hora. Tarde mayormente nublada: Para después del mediodía, se espera que la nubosidad vaya en aumento hasta dejar el cielo mayormente nublado . El termómetro registrará un leve ascenso, alcanzando una máxima de 22 grados . Los vientos del sector sudoeste continuarán en calma total (0 a 2 km/h).

Para después del mediodía, se espera que la nubosidad vaya en aumento hasta dejar el cielo . El termómetro registrará un leve ascenso, alcanzando una . Los vientos del sector sudoeste continuarán en calma total (0 a 2 km/h). Noche fresca y estable: Hacia la noche, la temperatura volverá a descender a los 18 grados. Las ráfagas seguirán ausentes y la probabilidad de lluvia es mínima, rondando apenas el 10 por ciento, lo que garantiza un cierre del día sin sobresaltos meteorológicos.