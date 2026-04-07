Tucumán registra 93 casos de chikungunya sin pacientes graves El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruíz, encabezó una nueva sala de situación, donde abordó el aumento de casos de chikungunya y la prevención de enfermedades respiratorias.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruíz, encabezó una nueva sala de situación, donde abordó el aumento de casos de chikungunya y la prevención de enfermedades respiratorias, en el marco de acciones respaldadas por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Con el objetivo de monitorear la situación epidemiológica regional, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruíz, señaló que, aunque Tucumán registra 93 casos de chikungunya con 57 nuevos detectados principalmente durante controles de foco domiciliarios, hasta el momento no se han registrado pacientes graves. Además, destacó la preocupación por el aumento de casos en países vecinos como Bolivia, Brasil y Paraguay, así como en provincias cercanas como Salta, donde se registran más de 400 casos, y subrayó la importancia de la búsqueda activa de pacientes con síntomas y la realización de exámenes de sangre para la confirmación diagnóstica.

Además, el ministro se refirió al dengue y la bronquiolitis: “Llevamos 44 semanas sin dengue en la provincia, aunque hay casos en otras jurisdicciones. Con bronquiolitis seguimos con alrededor de 100 casos semanales; esta enfermedad respiratoria afecta principalmente a menores de dos años y recién nacidos. Es fundamental que los adultos y niños mayores mantengan medidas de prevención como higiene de manos, uso de barbijo y evitar besos en la cara y manos de los más pequeños. En cuanto al COVID y la gripe, los casos se mantienen muy bajos, pero seguimos incentivando la vacunación gratuita y obligatoria para mayores de 65 años, embarazadas, niños entre 6 y 24 meses y personas con enfermedades crónicas”.

Por su parte, el director del Hospital Centro de Salud de Aguilares, doctor Rodolfo Cecanti, destacó la importancia de la visita del ministro y su equipo, señalando que la realización de la sala de situación semanal permitió coordinar de manera más efectiva los recursos y la atención de la comunidad, especialmente tras las recientes inundaciones.

Asimismo, la directora del área operativa Aguilares, licenciada Adriana Barrionuevo, se refirió a las acciones preventivas y al refuerzo de los servicios sanitarios: “Posterior al relevamiento realizado hoy con el ministro y las áreas críticas, se decidió fortalecer los servicios de la red periférica, garantizar el suministro de medicamentos y redistribuir personal de salud en los lugares más afectados, especialmente ante el aumento de patologías respiratorias y casos de chikungunya. Además, permanecemos atentos a los síndromes febriles inespecíficos”.

Por último, la licenciada Rita Ivanovich indicó que Argentina registra más de 4.000 casos sospechosos de chikungunya, con circulación autóctona en varias jurisdicciones, incluyendo 413 casos confirmados en Salta y 93 en Tucumán, concentrados en la zona sur de la capital y El Manantial. Respecto al dengue, informó que se contabilizan 15.966 casos sospechosos y 35 confirmados, y destacó la importancia de eliminar criaderos de mosquitos, protegerse de las picaduras, no automedicarse y acudir al médico ante fiebre, dolor articular o vómitos. Además, señaló que las enfermedades respiratorias como rinovirus e influenza circulan en la provincia, aunque las notificaciones se mantienen dentro de los niveles esperados.

El encuentro contó con la participación del doctor Marcelo Montoya, subsecretario de Salud; la doctora Patricia Villagra, directora de Traslados Sanitarios; Martín Garrido, director del hospital móvil; el doctor Rodolfo José Cecanti, director del Hospital de Aguilares; y licenciada Adriana Barrionuevo, directora del Área Operativa Aguilares.