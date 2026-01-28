Sigue la humedad y la máxima llegará a los 30 grados en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles complicado. Con una humedad del 95%, se esperan chaparrones durante la mañana y una intensificación de las lluvias para la tarde.

San Miguel de Tucumán atraviesa un miércoles 28 de enero marcado por la inestabilidad y el ambiente sofocante. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará mayormente lluviosa, con un alto porcentaje de humedad y probabilidad de fenómenos intensos hacia la segunda mitad del día.

La mañana comenzó con cielo cubierto y chaparrones, registrando una temperatura de 24 grados. El dato distintivo es la humedad del 95 por ciento, lo que genera una sensación de pesadez en el ambiente. Además, la visibilidad se encuentra reducida a “regular” debido a las precipitaciones, por lo que se recomienda circular con precaución. Los vientos soplan leves desde el sector sudoeste.

Tarde de tormentas

Para después del mediodía, el organismo pronostica que las condiciones empeorarán. Se espera el desarrollo de tormentas fuertes, acompañadas por vientos del sector sudoeste (7 a 12 km/h). A pesar del agua, la temperatura máxima trepará hasta los 30 grados, manteniendo el clima cálido y húmedo.

La inestabilidad persistirá durante la noche. El termómetro descenderá levemente a 25 grados, pero la probabilidad de lluvias y tormentas se mantendrá alta, oscilando entre el 40 y el 70 por ciento. Los vientos rotarán hacia el sector noroeste hacia el final del día.