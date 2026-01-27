Vacunan contra el virus sincicial respiratorio para proteger a madres y bebés Estrategia clave para reducir las enfermedades respiratorias graves en la primera infancia y fortalecer el cuidado integral de la salud materno-infantil

En el marco de las políticas sanitarias impulsadas por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo de Luis Medina Ruiz, la provincia registra un importante avance en la vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), una estrategia clave para reducir las enfermedades respiratorias graves en la primera infancia y fortalecer el cuidado integral de la salud materno-infantil, una prioridad establecida por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Ricardo Cortés, a cargo de la Dirección de Inmunizaciones del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), explicó que la campaña se inició el pasado 12 de enero y está destinada a embarazadas que cursan entre las 32 semanas y las 36 semanas y 6 días de gestación. “Actualmente tenemos una muy buena respuesta. La vacuna está disponible en toda la provincia, en todos los centros de salud, lo que permite que cada embarazada pueda acceder cerca de su domicilio”, destacó.

Además del acceso territorial, el Ministerio de Salud Pública implementó una estrategia activa de captación que involucra a todo el equipo de salud: obstétricas, ginecólogos obstetras, directores de CAPS y agentes sociosanitarios. A partir de listados nominales, los equipos contactan a las embarazadas que se encuentran en el período indicado, las orientan y les ofrecen la vacunación. “Gracias a esta organización y al esfuerzo del sistema de salud, ya superamos las 1.900 dosis aplicadas, superando ampliamente el accionar del año pasado”, subrayó Cortés.

La importancia de esta vacuna radica en su impacto preventivo. Al ser aplicada durante el embarazo, la madre genera anticuerpos contra el virus sincicial respiratorio que se transfieren al bebé a través de la placenta, protegiéndolo durante los primeros seis meses de vida. “Se ha observado una disminución del 62 por ciento en las hospitalizaciones por esta causa y casi un 70 por ciento en los ingresos a terapia intensiva”, explicó el especialista, remarcando que esto beneficia tanto al sector público como al privado, al descomprimir la demanda de internaciones pediátricas.

El VSR es uno de los principales causantes de infecciones respiratorias en niños pequeños, como bronquiolitis y neumonías, que muchas veces requieren internación, oxigenoterapia e incluso cuidados intensivos. En este sentido, el doctor Cortés enfatizó que se trata de una vacuna “muy segura” y que su aplicación gratuita representa una herramienta fundamental para reducir hospitalizaciones y fallecimientos.

Finalmente, desde el Siprosa confirmaron que la campaña continuará durante los próximos meses. “Mientras las embarazadas vayan cumpliendo las 32 semanas de gestación, hasta fines de agosto vamos a seguir aplicando la vacuna para proteger a los niños que van a nacer. Esta enfermedad es un problema de salud pública y su prevención es una excelente noticia para toda la comunidad”, concluyó.

De esta manera, el Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz y con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo, reafirma su compromiso con la prevención, el acceso equitativo a la vacunación y el fortalecimiento del sistema sanitario en toda la provincia.