Siniestro fatal en la zona de Mercofrut: un padre y su hija perdieron la vida El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana en la colectora de la autopista, bajo condiciones de escasa visibilidad. Las víctimas viajaban en una motocicleta que colisionó contra un camión de carga.

La jornada comenzó con profundo dolor en la zona del Mercofrut. En las primeras horas de la mañana, se registró un grave accidente de tránsito en la colectora de la autopista que dejó como saldo trágico el fallecimiento de un hombre y su hija.

De acuerdo con los reportes emitidos desde el lugar de los hechos, el siniestro involucró a una motocicleta en la que se trasladaban las víctimas y un camión Mercedes Benz.

El operativo y las primeras pericias

Inmediatamente después de la colisión, se desplegó un fuerte operativo policial en la zona para acordonar el área, desviar el tránsito y permitir el trabajo de los peritos. Hasta el momento, las autoridades se encuentran recabando evidencia para determinar la mecánica exacta del accidente.

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