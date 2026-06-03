Quedó en libertad el sujeto condenado por la muerte de Yamila Díaz Musa Leonel Díaz fue acusado de matar a su ex novia mientras la llevaba en moto, pero la Justicia lo consideró un accidente. Fue condenado a tres años y medio, pero pasó dos con domiciliaria y uno en dependencias policiales.

A menos de tres años de la muerte de Yamila Díaz Musa, su ex novio, Enrique Leonel Díaz, rerecibió el beneficio de la libertad y caminará por las calles en las próximas horas. Así lo dispuso la jueza Ana María Iácono en una audiencia celebrada esta mañana.

Yamila murió en Tafí Viejo la noche del 17 de julio de 2023, mientras circulaba en una moto que conducía su ex pareja, Díaz. El joven la había encontrado en un bar y, tras una intensa discusión, la hizo subir al vehículo. Pocos minutos después, ella terminó sin vida tras chocar contra un poste. Díaz resultó ileso y la moto casi no tuvo daños.

La familia de Yamila sostuvo desde el primer momento que se trató de un homicidio, ya que la joven había denunciado a Díaz por violencia de género y se había separado por ese motivo. Sin embargo, cuando fue llevado a juicio, la jueza Elizabeth Raddi lo halló culpable sólo de homicidio culposo; es decir, entendió que Díaz no tuvo la intención de matarla. Por eso, fue condenado sólo a tres años y medio de prisión.

Esta mañana, a dos años y ocho meses de cumplimiento de la pena, Díaz solicitó el beneficio de la libertad condicional y lo obtuvo. Sin embargo, la madre de Yamila (y abuela a cargo de la niña que tuvo la pareja) reclamó por la decisión.

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Sandra Musa consideró “una burla” la decisión de otorgarle la libertad. Remarcó que, durante los primeros dos años, Díaz gozó de arresto domiciliario “pese a que yo, como mamá de Yamila, me harté de pedir que pase al penal, como ordenaba la sentencia”.

“Recién cuando queda firme y no tiene dónde más apelar, ordenan que vaya preso. Sin embargo, no lo llevaron al penal sino a la Brigada de Investigaciones. Él estuvo tras las rejas sólo el último año, pero no en prisión, sino con privilegios en dependencias policiales”, cuestionó Musa.

“Él ya había pedido la libertad, pero, como no pasaba a la cárcel, no tenía informes penitenciarios. Entonces, como si fuese una burla, lo trasladaron a Benjamín Paz el sábado. Es decir, estuvo cuatro días en el penal. Lo suficiente para que obtuviera un informe favorable para presentar ante la jueza. Cuatro días en la cárcel y queda en libertad”, reclamó.

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De acuerdo a fuentes de la causa, los informes presentados por el condenado dan cuenta de que muestra arrepentimiento por lo ocurrido y no registra peleas con otros internos. Sin embargo, para la familia de la víctima, estos informes no pueden ser concluyentes.

“¿Cómo van a elaborar un informe con cuatro días en el penal? Ese hombre no recibió tratamiento psicológico ni psiquiátrico porque se la pasó o en su casa, o en la Alcaldía o en la Brigada. Cualquiera que pase por ahí ve a los presos paseándose por el balcón”, reclamó.

Sandra Musa advirtió que considera peligroso que Díaz quede en libertad. “Mi hija hizo lo que tenía que hacer, lo denunció pero no la escucharon cuando estaba viva ni cuando ya fue tarde. Nadie en la Justicia la escuchó y continúan sin escucharla”, finalizó.

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