Sofocaron una quema de pastizales en el acceso a El Cadillal El foco ígneo se originó en el kilómetro 1313 de la ruta provincial 347, a pocos metros de una plantación de cítricos y de un barrio en construcción. Participaron Bomberos de Tafí Viejo, personal policial y peritos del ECIF.

Una rápida intervención permitió controlar una quema de pastizales registrada este martes en el acceso a El Cadillal, sobre la ruta provincial 347, a la altura del kilómetro 1313. El foco ígneo se encontraba a unos 400 metros de una plantación de cítricos y en cercanías a un barrio en construcción, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal se dirigieron al lugar tras un llamado anónimo a la línea habilitada. También participaron efectivos de Bomberos de Tafí Viejo y personal de la Comisaría de El Cadillal, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que se propagaran.

Finalmente, el incendio fue extinguido sin que se registraran daños mayores. Los especialistas del ECIF elaboraron la correspondiente carpeta técnica, con tomas fotográficas incluidas, para colaborar en la investigación.

Desde el Ministerio Fiscal reiteraron a la ciudadanía la importancia de denunciar este tipo de hechos llamando al 381 319 5131, número habilitado para recibir información sobre ilícitos ambientales.