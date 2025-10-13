Un hombre sufrió un infarto en un festival y fue asistido a través del hospital virtual

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Luis Medina Ruiz, continúa fortaleciendo la red de atención sanitaria en toda la provincia a través del Hospital Virtual Público, una estrategia impulsada por el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, que permite salvar vidas en tiempo real mediante la articulación entre hospitales del interior y especialistas de referencia.

En esta oportunidad, un paciente de 48 años, oriundo de Ranchillos y de paso por Trancas por el festival del Caballo, fue asistido con éxito tras sufrir un infarto agudo de miocardio.

Eduardo Llempeen, subdirector médico del Hospital Virtual Público y coordinador del Programa de Emergencias Cardiovasculares, informó que el ingreso del paciente se produjo a las 17:30 horas, presentando un cuadro de síncope, taquicardia e hipertensión severa. “Ante la sospecha clínica, el personal de guardia actuó con rapidez, realizó el electrocardiograma y se comunicó con el cardiólogo del programa, doctor Leonardo Acha, quien confirmó el diagnóstico y brindó las primeras indicaciones para su estabilización”, detalló Llempen.

El equipo médico de Trancas activó de inmediato la ambulancia asistida del 107, coordinando la derivación a un centro privado acorde a la cobertura social del paciente. “Gracias a la articulación del sistema, el traslado se realizó sin complicaciones”, destacó el profesional.

Participaron en la atención los médicos Emanuel Palma y Agustín Díaz, junto a los enfermeros Hernán Sequeira, Carlos Condorí, Josefina Serrano y Carolina Fernández, quienes actuaron con celeridad y compromiso ante la emergencia.