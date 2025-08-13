Susana Acosta volvió a la cárcel Susana del Carmen Acosta, sentenciada a 20 años de cárcel por un crimen ocurrido en 2006, fue detenida nuevamente tras violar las condiciones impuestas por la Justicia. Había fijado domicilio en San Miguel de Tucumán, pero se trasladó sin autorización a El Cadillal.

La Justicia resolvió revocar la libertad condicional de Susana del Carmen Acosta, condenada a 20 años de prisión por el homicidio de la docente Beatriz Argañaraz, ocurrido en julio de 2006. El beneficio le había sido otorgado con la condición de cumplir reglas estrictas de conducta, entre ellas residir en el domicilio fijado en San Miguel de Tucumán.

Según el informe oficial, Acosta incumplió esta disposición al mudarse a El Cadillal sin avisar ni solicitar autorización. Esto motivó que el Ministerio Público Fiscal gestionara una orden de detención, ejecutada de forma simultánea por personal de distintas brigadas policiales.

La intervención se llevó a cabo en un domicilio de El Cadillal, donde la mujer fue aprehendida y puesta a disposición de la Oficina de Gestión de Audiencias. Tras cumplir con los exámenes médicos de rigor, fue trasladada y actualmente continúa cumpliendo su condena en el complejo penitenciario de Delfín Gallo.

Fuentes judiciales precisaron que la revocación de la libertad condicional responde al incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, por lo que Acosta deberá seguir cumpliendo su condena en prisión.