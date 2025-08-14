Este servicio, disponible en las 14 líneas urbanas de la ciudad, permite que jubilados, beneficiarios de AUH, PROGRESAR y otros programas sociales puedan acceder a descuentos de hasta el 55% sin necesidad de acudir a una oficina o terminal SUBE.
Para activarlo, el pasajero debe avisar al chofer que quiere cargar o actualizar su beneficio, quien habilitará la operación desde su consola. Luego, el usuario apoya la tarjeta en el validador hasta que aparezca una tilde verde en la pantalla.
Además, “Atributo a Bordo” permite completar el registro de una tarjeta SUBE recién gestionada. El trámite también se puede realizar en las Terminales Automáticas SUBE, desde la app oficial (con teléfonos Android con NFC) o en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270).
La medida, implementada por Nación Servicios y la Secretaría de Transporte de la Nación, busca facilitar y agilizar el acceso a los beneficios sociales del sistema SUBE, que también está disponible en otras ciudades del país como Rosario, Bariloche, Villa María, Mendoza capital y San Luis, entre otras.