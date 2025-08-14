Ahora se pueden activar descuentos de la SUBE directamente en el colectivo en San Miguel de Tucumán Los usuarios del transporte urbano de San Miguel de Tucumán ya pueden activar o actualizar sus beneficios sociales de la tarjeta SUBE directamente al subir al colectivo, gracias a la nueva función “Atributo a Bordo”.

Este servicio, disponible en las 14 líneas urbanas de la ciudad, permite que jubilados, beneficiarios de AUH, PROGRESAR y otros programas sociales puedan acceder a descuentos de hasta el 55% sin necesidad de acudir a una oficina o terminal SUBE.

Para activarlo, el pasajero debe avisar al chofer que quiere cargar o actualizar su beneficio, quien habilitará la operación desde su consola. Luego, el usuario apoya la tarjeta en el validador hasta que aparezca una tilde verde en la pantalla.

Además, “Atributo a Bordo” permite completar el registro de una tarjeta SUBE recién gestionada. El trámite también se puede realizar en las Terminales Automáticas SUBE, desde la app oficial (con teléfonos Android con NFC) o en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270).

La medida, implementada por Nación Servicios y la Secretaría de Transporte de la Nación, busca facilitar y agilizar el acceso a los beneficios sociales del sistema SUBE, que también está disponible en otras ciudades del país como Rosario, Bariloche, Villa María, Mendoza capital y San Luis, entre otras.