Tafí del Valle fue elegido para competir entre los mejores pueblos turísticos del mundo La localidad tucumana integra la nómina de ocho destinos argentinos postulados a los Best Tourism Villages 2026, la distinción que otorga ONU Turismo a comunidades rurales que preservan su patrimonio y promueven el desarrollo sostenible.

En la Casa de Gobierno se realizó una conferencia de prensa para anunciar que Tafí del Valle fue seleccionado como uno de los ocho pueblos argentinos que competirán en los Best Tourism Villages 2026, la máxima distinción internacional que otorga ONU Turismo a destinos rurales que preservan su patrimonio cultural y natural y promueven el desarrollo sostenible.

La actividad estuvo encabezada por el presidente subrogante de la Legislatura, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires por gestiones de interés provincial.

Participaron además el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el presidente y la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya e Inés Frías Silva; el representante de la provincia de Tucumán ante el Consejo Federal de Inversiones, Pedro Sandilli; el legislador y presidente de la Comisión de Turismo, Francisco Serra; el presidente de la Federación Económica de Tucumán y de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales; el secretario de la CAME, Gregorio Werchow; los intendentes Francisco Caliva (Tafí del Valle) y Antonio Moreno (Trancas); la presidente de la Cámara de Turismo de Tafí del Valle, Fernanda Salguero; el presidente de la Asociación de las Agencias de Viajes y Turismo de Tucumán, Jorge Acosta; la presidente del Tucumán Convention & Visitors Bureau, Marina Sánchez; presidente de la Unión de Hoteles, Restaurantes, Bares y Afines, Ernesto Gettar; y el presidente de la Asociación de Prestadores de Turismo Activo de Tucumán, Carlos Figueroa.

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La postulación se oficializó durante la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo y el Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT, desarrollados en Mendoza. Se trató de la primera vez que una localidad tucumana alcanzó esta instancia de selección internacional.

Allí, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, realizó el anuncio luego de la evaluación de 56 localidades de 19 provincias por parte de un jurado técnico nacional. El programa Best Tourism Villages distingue a destinos rurales de menos de 15.000 habitantes que conservan sus valores culturales, naturales y tradiciones.

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Durante el diálogo con la prensa, Mansilla destacó el significado de la nominación para Tucumán y el país: “ya somos uno de los ocho pueblos que va a representar a la Argentina. Somos parte de una buena noticia de la Argentina”. Asimismo, resaltó el trabajo articulado entre el sector público y privado: “este trabajo no es tan solo cuidar su fuente de trabajo, sino cuidar el entorno y el lugar donde están trabajando. Porque, evidentemente, si no se trabaja en forma conjunta, no se puede lograr cosas. Este es el ejemplo”.

En ese sentido, agregó: “Estamos todos trabajando con los mismos objetivos. Le tocó –ser seleccionado- a Tafí del Valle porque se hizo un trabajo desde hace mucho tiempo. Desde hace más de un año se viene trabajando en forma conjunta para lograr entrar entre los pueblos que nos representen en el mundo”.

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Mansilla también valoró el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo al proceso de postulación: “Sin el apoyo del gobernador es imposible hacer esto. La verdad que en la provincia, el gobernador está batallando en todas las áreas para que los recursos aparezcan. Es imposible generar adelanto en la sociedad si no hay recursos para invertir en salud, educación, seguridad, turismo. Y acá se lo está haciendo, en una situación muy difícil en el mundo, no tan solo en Argentina”.

Además, expresó su agradecimiento con “el gobernador que me da la posibilidad de participar de un acto de esta característica, decirle que vamos a hacer lo imposible para que a Tafí del Valle se lo elija para estar en los primeros lugares. Nosotros ya ganamos. Ya estamos hablando de Tafí del Valle en el mundo”.

El ministro del Interior, Darío Monteros, valoró el reconocimiento obtenido por la provincia y destacó las acciones ejecutadas en materia de infraestructura turística: “sumarme con alegría, con orgullo de lo que nos está pasando a la provincia de Tucumán con este hecho tan significativo en lo que es la materia turística”.

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Asimismo, señaló: “tenemos muchas bellezas naturales y, por supuesto, a esas bellezas naturales le hemos ido adosando infraestructura en lo que nos compete a nosotros como gestión de gobierno a partir de la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo”.

El funcionario destacó además las inversiones realizadas en rutas, iluminación, espacios públicos y capacitación de servicios vinculados al turismo.

Por su parte, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó el impacto institucional de la selección: “Tucumán ya ganó con Tafí del Valle. Sin el acompañamiento del gobernador esto no hubiese sido posible. El gobernador viene motivando, apoyando y poniendo a disposición todas las áreas de gobierno para que realmente Tucumán esté primero, como siempre decimos, para los tucumanos, para las tucumanas y para aquellos que nos visitan”.

Asimismo, remarcó el trabajo conjunto que permitió alcanzar esta instancia: “la emoción viene por el esfuerzo de todos, por el trabajo conjunto, porque esto se logró acá en nuestra red de gobierno, de trabajar todos con una gran unidad. Hoy que hay que seguir trabajando para que dentro de estos 600 pueblos estemos nosotros, Tafí del Valle, y podamos ser elegidos como el mejor pueblo del mundo”.

La vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva, recordó que la preparación de la candidatura comenzó años atrás: “destacar que este es un programa que viene desde el año 2021. Hicimos un trabajo muy a conciencia para que realmente el día que nos presentemos, Tucumán pueda tener este galardón. Soñamos en grande y hoy lo estamos viviendo y tenemos que seguir haciéndolo posible”.

Además, señaló los desafíos que enfrentará la provincia en los próximos meses: “Hoy empieza un trabajo arduo, sector público y sector privado, para demostrar por qué Tucumán, Tafí del Valle, fue elegido como uno de los pueblos para representar a Argentina. Y después cómo vamos a hacer para quedar dentro de esa terna, de esos 10 mejores pueblos del mundo. Entonces, hoy nos estamos preparando porque la ONU Turismo, el mundo nos está mirando”.

También indicó: “Tenemos que trabajar para que, cuando nos vean, vean que Tucumán es un lugar activo, que sigue trabajando en pos del turismo, y que Tafí no es solo es un lugar lindo, sino que realmente cumple con todos los objetivos de sustentabilidad, sostenibilidad, seguridad, histórico y cultural y que nuestra gente pueda demostrar por qué tenemos que estar dentro de esas nominaciones”.

Respecto del proceso de evaluación, explicó: “Tenemos que trabajar fuertemente hasta diciembre, que se va hacer esta postulación. Vamos a tener visitas programadas de la gente de ONU Turismo. Tenemos que estar preparados. Y, por otro lado, tendremos visitas sorpresas, en las cuales ellos van a venir a corroborar como turistas por qué Tafí del Valle tiene que estar dentro de esos pueblos. Y en el mes de diciembre van a dar el resultado. Todo este tiempo vamos a estar trabajando sector público y sector privado para posicionar a Tafí del Valle para que lleguemos a ese galardón”.

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de Tucumán y de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales, subrayó el alcance económico y turístico de la nominación: “el impacto económico que tiene estar dentro de esta lista de pueblos candidatos es realmente importante. Necesitamos, por lo menos, entre 10 y 12 meses para trabajar –la candidatura- con expertos, con consejeros, con la gente de ONU a nivel mundial”.

Además, explicó los atributos que respaldaron la selección de Tafí del Valle: “Veíamos que Tafí del Valle tenía una serie de condiciones que claramente podía podría jugar en un primer nivel. Que tiene que ver con el paisaje, con la identificación que tiene el pueblo con su ciudad, las costumbres y la cultura precolombina”.

También destacó el patrimonio cultural y productivo de la localidad: “la museología, los museos que son muy fuertes, el tema de la fabricación de quesos que hace que la gente se quede en el valle a trabajar, y que hoy forma parte del primer producto argentino que tiene denominación de origen. A lo que se suma también la Ruta del Artesano, las rutas de los quesos y vinos de altura”.

Finalmente, sostuvo: “Para nosotros es muy importante. Siendo nosotros una provincia chica, Tafí del Valle va a impactar fuertemente en todas las provincias, porque no es lo mismo un pueblo que esté a 300 kilómetros, nosotros estamos apenas a menos de 100 kilómetros”.

Y concluyó: “La ciudad de Tafí del Valle y Tucumán, tiene una un multiplicador importante. Así que esto va a impactar fuertemente. A fin de año vamos a jugar a nivel mundial dentro de 600 destinos, y nosotros creemos, y por eso nos hemos presentado, y que vamos a estar dentro de los primeros pueblos dentro del mundo. Esto Tafí lo va a vivir, y para nosotros es un escalón más para poner a Tucumán dentro de lo que conocemos como la góndola turística”.

A su turno, el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, agradeció al equipo que impulsó la candidatura y destacó el trabajo coordinado entre el municipio, el Gobierno provincial y el sector privado para fortalecer el posicionamiento turístico de la localidad. También resaltó las inversiones realizadas en salud, seguridad, infraestructura e identidad local.