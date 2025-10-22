Temor por un intento de secuestro de un niña de 11 años El hecho ocurrió el lunes por la noche, cuando un hombre armado intentó obligar a la menor a subir a un auto frente al Club Tucumán BB. La rápida intervención de la dueña del almacén evitó que el ataque se concretara.

Momentos de pánico se vivieron el lunes alrededor de las 22:10 en la calle Suipacha al 1100, a tres cuadras de las avenidas Sarmiento y Mitre, en pleno barrio céntrico de San Miguel de Tucumán. Según relató una testigo, una niña de 11 años, identificada como Emilia, fue víctima de un intento de secuestro cuando salió de su casa para ir al almacén ubicado a pocos metros, justo frente al Club Tucumán BB.

De acuerdo con el testimonio, un hombre descendió de un automóvil y, apuntándola con un arma, le gritó que subiera al vehículo. En medio del susto, la menor comenzó a gritar, lo que alertó a la dueña del almacén, quien rápidamente salió en su ayuda y logró ponerla a resguardo dentro del local.

El atacante huyó del lugar antes de que pudieran identificarlo. Vecinos aseguran que el hecho generó gran conmoción en la zona y piden mayor presencia policial. La denuncia ya fue radicada y la Policía investiga el caso para dar con el sospechoso y esclarecer lo ocurrido.