Martín Correa: “Necesitamos diputados de izquierda para marcar la diferencia” A tres días de las elecciones, el candidato del Frente de Izquierda, Martín Correa, dialogó con El Matutino por El Ocho TV y se refirió al panorama político actual, criticando tanto al gobierno nacional como a los sectores tradicionales de la política.

“El Frente de Izquierda siempre se mantuvo como una verdadera oposición al gobierno. Nunca fuimos otra cosa”, afirmó Correa. “En cambio, por ejemplo, Jaldo era de otro partido y terminó alineándose con ellos. Ahora, en campaña, dice que les quiere cortar la ‘peluca’. Es incoherente”, cuestionó.

El dirigente también apuntó contra la gestión económica nacional: “Este gobierno se presentaba como un grupo de gurúes de la economía y ya necesitó dos rescates de Estados Unidos, sin resolver los problemas básicos del país. Por eso necesitamos diputados de izquierda que marquen la diferencia”.

Correa calificó la situación política como “una gran estafa”: “Hace dos años muchos votaron al peronismo para que sean oposición a Milei, y finalmente no lo fueron. Nosotros sí somos opositores desde siempre”.

En cuanto a la realidad social, sostuvo que “la pobreza crece y en los barrios se ve cada vez más miseria y peor alimentación”. Además, denunció que “el gobierno cerró los comedores mientras se sostiene con encuestas mentirosas”.

“El salario hoy está por debajo de lo que era en 2023, la pobreza aumenta y conseguir trabajo, sobre todo en blanco, es una verdadera lucha”, concluyó.