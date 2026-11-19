El PROCREAR alcanza un 45% de avance y las primeras entregas serán en 2027 El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, recorrió el megaemprendimiento de Manantial Sur, que contempla 1.400 lotes con servicios y 1.600 viviendas. Con una inversión provincial superior a los $100.000 millones, el proyecto beneficiará a más de 3.000 familias tucumanas.

El Gobierno de Tucumán continúa con la ejecución del megaemprendimiento habitacional Procrear Tucumán, ubicado en Manantial Sur, que comprende 100 hectáreas destinadas a viviendas, infraestructura, servicios y espacios comunitarios. Actualmente, los trabajos registran un avance físico promedio del 45%, con sectores que alcanzaron el 80%.

Durante una recorrida por el predio, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, destacó la magnitud del proyecto y su impacto social.

“Es la obra habitacional más grande del país. Se van a beneficiar más de 3.000 familias, que van a tener techo propio y techo digno”, expresó.

El emprendimiento contempla 1.400 lotes con servicios y 1.600 unidades habitacionales, con una inversión provincial superior a los 100.000 millones de pesos. La planificación incluye viviendas en tiras, dúplex y edificios, además de aproximadamente 22 locales comerciales, plazas, espacios verdes y sectores destinados a establecimientos educativos.

“Va a ser una ciudad en sí misma. Estamos trabajando para dotarla de todos los servicios necesarios, como agua, cloacas y desagües pluviales”, explicó Nazur. Asimismo, señaló que más de 22 empresas participan de los trabajos, generando empleo directo e indirecto para tucumanos.

En cuanto a los plazos, el ministro adelantó que las primeras viviendas podrían comenzar a entregarse durante 2027, sujeto al avance de los trabajos y las condiciones climáticas.

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El proyecto también contempla viviendas inclusivas para personas con discapacidad. Según precisó Nazur, habrá aproximadamente entre tres y cuatro unidades adaptadas en planta baja por cada torre y tira.

Darío Monteros, trabajador del emprendimiento, destacó la continuidad de las tareas y las expectativas que genera el proyecto.

“Estamos muy agradecidos con la Provincia porque se está activando cada vez más esta obra. Hay mucha gente trabajando día a día y estamos contentos porque sigue avanzando firme”, manifestó.

Consultado sobre lo que significa construir las viviendas que serán el futuro hogar de miles de tucumanos, expresó: “Es una sensación muy positiva porque permite el avance habitacional y es muy importante para la provincia. Que siga así, porque esto es lo que mantiene activa a la provincia: la construcción. Tucumán vive más que nada de la construcción y sería muy lindo que se activen también las otras obras”.

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De esta manera, Procrear Tucumán avanza como un desarrollo habitacional y urbanístico de gran escala, que combina la construcción de viviendas, infraestructura y generación de empleo, con el objetivo de beneficiar a más de 3.000 familias y consolidar un nuevo sector urbano en Manantial Sur.

Fuente Comunicación Tucumán