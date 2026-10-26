El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca a gran parte del territorio provincial. Según el informe oficial, el fenómeno se extenderá desde el miércoles 28.

De acuerdo con el reporte, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos eventos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. Asimismo, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Zonas afectadas

El alerta comprende a los departamentos: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

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Recomendaciones a la población

Ante las condiciones climáticas previstas, se solicita extremar precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

  1. Evitá salir si no es estrictamente necesario.

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  2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros para prevenir anegamientos.

  3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a la vivienda.

  4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

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  5. Retirá o asegurá objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

  6. En caso de estar al aire libre, buscá refugio inmediato dentro de un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

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