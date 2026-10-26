Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: advierten por lluvias y granizo El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para gran parte de la provincia, con fenómenos previstos hasta el miércoles 28. También podrían registrarse fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca a gran parte del territorio provincial. Según el informe oficial, el fenómeno se extenderá desde el miércoles 28.

De acuerdo con el reporte, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos eventos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. Asimismo, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Zonas afectadas

El alerta comprende a los departamentos: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

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Recomendaciones a la población

Ante las condiciones climáticas previstas, se solicita extremar precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

Evitá salir si no es estrictamente necesario. MIRA TAMBIÉN Restringen el paso peatonal en 9 de Julio al 100 por el mal estado de un edificio No saques la basura y limpiá desagües y sumideros para prevenir anegamientos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a la vivienda. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. MIRA TAMBIÉN Dictaron cuatro años y seis meses de prisión para Diego Zerda Retirá o asegurá objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de estar al aire libre, buscá refugio inmediato dentro de un edificio, vivienda o vehículo cerrado.