Tormentas y alta humedad: cómo estará el clima hoy en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada pasada por agua en la capital provincial. La temperatura máxima llegará a los 24°C y las probabilidades de precipitaciones se intensificarán fuertemente hacia la noche.

El clima en San Miguel de Tucumán para este jueves 29 de octubre continuará marcado por la inestabilidad meteorológica. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó con el cielo mayormente nublado, registro de tormentas débiles y una temperatura que ronda los 15 grados.

Durante estas primeras horas, la humedad alcanza un asfixiante 91 por ciento, lo que genera una visibilidad regular para el tránsito. Los vientos soplan desde el sector suroeste con una intensidad leve de entre 7 y 12 kilómetros por hora, manteniendo una probabilidad de lluvias inicial estimada entre el 10 y el 40 por ciento.

Para después del mediodía, el panorama no presenta mejoras en la región. El parte prevé que las precipitaciones se acentúen y el cielo esté dominado por tormentas. En esta franja horaria, el termómetro experimentará un ascenso hasta tocar la máxima pronosticada de 24 grados, mientras que los vientos rotarán hacia el sector este, manteniendo la misma velocidad.

Hacia la noche, el escenario lluvioso persistirá sobre la capital tucumana. La temperatura descenderá hasta los 20 grados y las probabilidades de que continúen las precipitaciones tendrán su pico más alto del día, escalando al orden del 40 al 70 por ciento. Los vientos, en tanto, virarán hacia el norte a una velocidad de entre 7 y 12 km/h. Ante estas condiciones adversas, se recomienda a los ciudadanos transitar con precaución.