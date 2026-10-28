El Gobierno decretó asueto para el lunes 2 de noviembre en Tucumán La medida alcanza a la Administración Pública Provincial, las comunas rurales y los establecimientos educativos que dependen del Ministerio de Educación.

El Gobierno de Tucumán dispuso asueto administrativo y escolar para el lunes 2 de noviembre de 2026, con motivo del Día de los Fieles Difuntos.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N.º 2.668/1, fechado el 28 de octubre de 2026 y firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

La disposición alcanza a la totalidad del personal de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, las comunas rurales y los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación.

Garantía de los servicios esenciales

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El artículo primero establece que los responsables de los servicios hospitalarios y de atención a menores deberán implementar las guardias necesarias para garantizar el cumplimiento de sus respectivas tareas.

El decreto también invita a los municipios, los organismos autárquicos y los organismos nacionales con sede en Tucumán a adherirse a la medida.

Fundamentos de la medida

En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que el 2 de noviembre está dedicado a la recordación de los Fieles Difuntos. También expresa que busca mantener viva esta fecha del calendario cristiano y facilitar la concurrencia del personal de la Administración Pública Provincial a las distintas necrópolis.