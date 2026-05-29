María Cristina Grunauer de Falú asumirá como rectora interina de la UNT La actual Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, fue designada como Vicerrectora Subrogante de la Universidad Nacional de Tucumán.

La Universidad Nacional de Tucumán amaneció hoy con una nueva cara al frente del Rectorado, la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Grunauer de Falú, conducirá provisoriamente la universidad hasta la Asamblea Universitaria del 10 de junio, luego de que tanto Sergio Pagani como Mercedes Leal resolvieran no extender sus mandatos.

Leal fue clara en sus razones: “No voy a pedir la prórroga porque quiero seguir participando de las elecciones, ser parte de la lista oficial y disputar el Rectorado. No es conveniente para evitar que existan suspicacias.”

Grunauer llega a este rol con una trayectoria sólida: fue elegida vicerrectora subrogante por amplia mayoría del Consejo Superior y tiene un rol central en la reforma del Estatuto de la UNT, habiendo actuado como presidenta de la Comisión Redactora.

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La UNT aguarda todavía una definición de la Cámara Federal de Apelaciones para avanzar con la elección de rector y vice. El 10 de junio será la definición.