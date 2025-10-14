Tras un incidente en el ingenio Bella Vista, 17 trabajadores fueron asistidos por intoxicación El hospital de Bella Vista atendió a 17 pacientes que sufrieron intoxicación por dióxido de azufre, el mismo fue liberado por una falla en una válvula, en horas de la tarde. Los mismos presentaron síntomas como irritación en las vías aéreas superiores como nariz, garganta, laringe y también de mucosas y congestivas oculares.

El hecho se debió al escape de dicho compuesto utilizado en el procesamiento de la caña de azúcar. Los trabajadores estuvieron internados aproximadamente 4 horas, y luego fueron dados de alta. Afortunadamente todos se encuentran en buen estado de salud, con saturación normal y molestias en las vías respiratorias leves.

Cabe destacar el inmediato accionar del efector que gracias a la colaboración del doctor Alfredo Córdoba, toxicólogo y profesor de la Cátedra de Toxicología, quien supervisó la evolución de los pacientes afectados.

Este rápido accionar se brindó gracias a las estrategias de efectivas del Ministerio de Salud a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, quien cuenta con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo en uso de licencia, quien prioriza la atención inmediata en este tipo de incidentes y en la atención general de la población.

Es importante destacar la capacidad de respuesta del hospital de Bella Vista, que cuenta con dos médicos de guardia, personal de enfermería, ambulancia. Todos los pacientes fueron tratados en el efector. Posteriormente se realizó una reunión con todos los familiares que estaban a la espera y junto al doctor Córdoba se les explicó sobre los síntomas y manifestaciones que presentaban, fue fundamental esta contención para llevar tranquilidad a los seres queridos de los trabajadores.

Estuvieron al frente del operativo el doctor José María Góngora, director del Área Operativa Este, el doctor Alfredo Córdoba, toxicólogo y el doctor Félix Enrique Díaz, director del Hospital de Bella Vista.