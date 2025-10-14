A 12 días de las elecciones, una nueva encuesta proyecta ventaja para el Frente Tucumán Primero En una entrevista exclusiva con el programa El Matutino, emitido por Canal 8 Tucumán, el consultor político Gonzalo Romero, director de Quality Consultora, brindó detalles sobre la última medición de intención de voto y el clima electoral en la provincia.

Romero explicó que, de acuerdo con el relevamiento, el Frente Tucumán Primero se ubica al tope de las preferencias con un 43 % de intención de voto, y que podría proyectarse a un 49 % en los próximos días. “Es un escenario favorable, pero no definitivo; aún hay margen para cambios en la recta final”, señaló.

En tanto, La Libertad Avanza aparece en segundo lugar con un 28 %. Según Romero, este espacio “tiene un piso consolidado y potencial de crecimiento, aunque no parece que logre capitalizarlo completamente en esta elección”.

El consultor también analizó los factores que podrían influir en la definición del voto: “Las elecciones son una cuestión de esperanza, pero la economía y el bolsillo siguen siendo determinantes. El impacto de los precios y la inflación condiciona la percepción de la gente”. Además, sostuvo que la campaña libertaria “arrancó tarde frente a ese contexto económico”.

Finalmente, subrayó un dato no menor: más del 10 % del electorado aún no decidió su voto. “Es un comportamiento que se repite: muchos votantes definen en los últimos días o incluso en la misma jornada electoral. Ese sector puede inclinar la balanza”, concluyó Romero.