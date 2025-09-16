Trasladan internos a las nuevas unidades del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz Este martes comenzó el operativo de traslado de personas privadas de la libertad hacia el segundo sector recientemente inaugurado del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz. Los internos provenían de distintas comisarías de la Capital y de la División Homicidios.

El director del establecimiento, comisario inspector Raúl Melián, explicó: “En cumplimiento de lo dispuesto por el gobernador Osvaldo Jaldo, iniciamos el traslado de los primeros internos hacia las nuevas unidades habilitadas hoy durante un acto oficial”.

Melián agregó que el procedimiento se organiza de manera progresiva: “Por cuestiones operativas, diariamente se coordina con el personal policial el número de reclusos a trasladar desde las dependencias de la Capital”.

Por su parte, el subdirector de Unidades Especiales, comisario mayor Daniel Robles, detalló: “Se habilitó el segundo sector del penal, con capacidad para 800 internos. En esta primera jornada fueron trasladados 20 reclusos”.

Del despliegue participaron alrededor de 70 efectivos policiales, 15 móviles y personal especializado de la Dirección de Unidades Especiales. También colaboraron la Dirección de Prevención Ciudadana, la Dirección de Bomberos y el SIPROSA, en el marco de un operativo conjunto de seguridad y asistencia.