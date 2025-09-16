Benjamín Paz amplía su capacidad: inauguraron 800 nuevas plazas en el penal El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este mediodía la apertura de la segunda etapa del complejo penitenciario de Benjamín Paz, que suma cuatro pabellones y duplica su capacidad operativa.

Con esta ampliación, el establecimiento alcanzará un total de 1.600 plazas disponibles, consolidándose como uno de los proyectos más relevantes en materia de infraestructura penitenciaria en la Argentina reciente. La obra fue financiada íntegramente con recursos de la Provincia y demandó cerca de dos años de ejecución.

“Se trata de una inversión sin precedentes, que marca un antes y un después en el sistema penitenciario de Tucumán”, señaló el mandatario, quien subrayó que las nuevas instalaciones fueron diseñadas bajo estándares modernos de seguridad y funcionalidad, garantizando mejores condiciones para internos y personal de servicio.

Inversión y planificación

La segunda etapa del penal no solo aporta capacidad, sino que también incorpora mejoras edilicias que refuerzan la gestión penitenciaria. La planificación incluyó criterios de seguridad, habitabilidad y eficiencia, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema.

Obras en el aeropuerto Benjamín Matienzo

En paralelo, se conocieron novedades sobre otro frente de infraestructura clave: Aeropuertos Argentina 2000 informó avances en la licitación para el inicio de obras en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Siete propuestas —entre ellas las de PMP SRL-Szczech SA (UTE), Del Sol SA, Conorvial SA, Constructora Sudamericana, Procon SRL, Criba SA y Pose SA-Gama SA (UTE)— fueron declaradas admisibles y participarán del acto previsto para mañana a las 15 en la sede de la compañía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.