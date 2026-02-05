Trasladaron al penal de Benjamín Paz a dos acusados por el ataque en Tafí del Valle El procedimiento estuvo a cargo del grupo CERO. Los imputados cumplirán 30 días de prisión preventiva en la Unidad N° 6, bajo un régimen de vigilancia estricta ordenado por la Justicia de Monteros.

Bajo un estricto protocolo de seguridad, este miércoles por la noche se concretó el traslado de los dos jóvenes acusados de protagonizar el violento incidente en Tafí del Valle días atrás. Personal de la Dirección de Fuerzas Especiales CERO llevó a los imputados desde la Comisaría de Monteros hacia el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.

El operativo responde a la medida dictada por el juez Javier Núñez Campos, del Centro Judicial de Monteros, quien dispuso una prisión preventiva por el plazo de 30 días mientras avanza la investigación penal por los hechos ocurridos tras una reunión social y evento deportivo en los Valles Calchaquíes.

Custodia de alta seguridad

El subcomisario Milcíades Ávila, jefe de la División de Negociación del CERO, brindó detalles sobre la logística desplegada: “Se llevó a cabo con éxito el traslado con un equipo de apoyo táctico y un grupo de custodia. Este tipo de misiones están destinadas a detenidos de alta peligrosidad o que hayan tenido cierta relevancia en algún proceso penal”.

El funcionario policial destacó que el procedimiento siguió los lineamientos del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía para garantizar la integridad de los detenidos y ponerlos a disposición de la Justicia.

Régimen diferenciado en la Unidad 6

Una vez en el destino, los acusados quedaron bajo la órbita del Servicio Penitenciario. El adjutor ayudante Gonzalo Yñigo confirmó que ambos fueron alojados en la Unidad N° 6, un sector que cuenta con un “régimen diferenciado”.

“Dentro del complejo se realizan controles médicos y psicológicos previos al alojamiento definitivo. Los internos son controlados las 24 horas del día bajo custodia y resguardo del personal”, explicó Yñigo. La medida busca asegurar el cumplimiento de la preventiva y la disponibilidad de los imputados para las próximas instancias judiciales.