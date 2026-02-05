Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas Luego de un miércoles sofocante, el tiempo cambia de forma abrupta en la provincia con lluvias, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. La advertencia se extiende hasta el viernes y anticipa un marcado descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Tucumán, que rige desde la noche de este jueves y se prolongará hasta el viernes. El aviso contempla la posibilidad de fenómenos intensos, algunos de ellos con capacidad de generar daños y complicaciones en la actividad diaria.

Durante la jornada de este jueves, el calor seguirá siendo protagonista, con temperaturas que podrían alcanzar los 34° y 35°C, especialmente en horas de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día se espera un aumento significativo de la nubosidad y la llegada de tormentas aisladas, algunas potencialmente fuertes.

Las condiciones previstas incluyen abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y posible granizo, con acumulados de lluvia estimados entre 30 y 50 milímetros. Estas características motivaron la advertencia oficial para múltiples zonas de la provincia.

Las áreas bajo alerta comprenden San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Cruz Alta, Famaillá, Monteros, Río Chico, Lules, Leales, Simoca, Trancas, Graneros, La Cocha, Burruyacú y Juan Bautista Alberdi. Para el viernes se espera un alivio térmico, con una máxima cercana a los 26°C, aunque la inestabilidad y las lluvias continuarían durante buena parte del día.

MIRA TAMBIÉN Aumentó el precio del kilo de pan en Tucumán y llega hasta $3.550

Fuente Tendencia de Noticias