Tres detenidos por el supuesto robo y venta de motopartes Durante la jornada de este jueves, efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital aprehendieron a tres hombres que, aparentemente, integrarían una banda dedicada a la venta de motopartes robadas.

Durante la jornada de este jueves, efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital aprehendieron a tres hombres que, aparentemente, integrarían una banda dedicada a la venta de motopartes robadas.

El jefe de la mencionada Unidad Especial, oficial principal Epifanio Barboza, explicó: “En horas de la mañana, agentes llevaron a cabo un importante procedimiento mientras realizaban recorridos preventivos en las inmediaciones de Plaza Urquiza. Allí fueron alertados por la víctima, quien manifestó que varias personas estaban ofreciendo partes de su motocicleta, la cual había sido robada días atrás”.

Además, agregó: “En ese momento, aprehendieron a los sospechosos, uno de ellos menor de edad que fue llevado al Centro de Admisión y Derivación, y procedieron al secuestro de motopartes”.

Posteriormente, mientras los efectivos continuaban con tareas investigativas, obtuvieron información de que en un domicilio del barrio Villa Luján había más partes del vehículo, las cuales también fueron incautadas.

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Finalmente, Barboza dijo: “El hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia, que convalidó las medidas adoptadas por la Policía”.

Fuente Comunicación Tucumán