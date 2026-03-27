Continúa la entrega del Boleto Educativo Municipal en la capital El trámite se realiza en San Lorenzo 1270, los días hábiles, de acuerdo a un cronograma alfabético. El programa SUBEM ya benefició a más de 28 mil estudiantes de nivel universitario, terciario, secundario y primario de San Miguel de Tucumán.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza en la distribución del Boleto Educativo Municipal (BEM), que hasta el momento benefició a más de 28 alumnos de nivel terciario, universitario, secundario y primario que residen en San Miguel de Tucumán y estudian en establecimientos públicos ubicados en la capital tucumana.

La solicitud por primera vez o renovación del beneficio se realiza los días hábiles, de 8 a 18 h, en la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270.

A partir del lunes 30 de marzo, el cronograma de entrega para todos los alumnos (nivel universitario, terciario, secundario y primario), es el siguiente:

Lunes 30 de marzo: apellidos que comienzan con A, B y C, D, E, F y G

Martes 31 de marzo: H, I, J, K, L y M, N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 1 de abril: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Los estudiantes deben llevar último ejemplar de DNI, constancia de alumno regular, libreta y la tarjeta SUBE que utilizaron el año anterior en caso de haber sido beneficiarios del BEM.

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El programa SUBEM (SUBE+BEM) permite viajar gratis en ómnibus urbanos (de la 1 a la 19) durante el ciclo lectivo 2026.

El plástico se entrega de manera totalmente gratuita tanto para los nuevos beneficiarios como para los que necesiten reponer la tarjeta por rotura o pérdida.

Se recuerda a los estudiantes que ya poseían la tarjeta el año pasado, que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026.

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Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán