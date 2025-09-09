Tres personas detenidas por el hallazgo de medio kilo de cocaína compactada En la noche de este lunes, el comisario Gabriel Heredia, jefe de la División Robos y Hurtos, brindó detalles de un procedimiento que culminó con el secuestro de estupefacientes tras una breve persecución.

“En la fecha, Personal de la División a mi cargo realizaba recorridos preventivos en la zona de Manantial Sur, cuando los efectivos intentan identificar a los ocupantes de una camioneta marca Renault modelo Duster. Al notar la presencia policial emprenden la huida”, detalló Heredia

La fuga de los sospechosos motivó un seguimiento a distancia que se extendió por varias cuadras. “En el interior del barrio San Felipe, estas personas son interceptadas y reducidas, luego se procede a la requisa del interior del vehículo, donde surge el hallazgo de una sustancia blanquecina compactada tipo ladrillo”, precisó.

Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, se solicita una prueba de campo a la Dirección Drogas Peligrosas Capital cuyo resultado confirma que se trata de cocaína.

En consecuencia, el Juzgado Federal N° 2 dispuso la detención e incomunicación de dos mujeres y un hombre, así como el secuestro del ladrillo de cocaína con un peso de 500 gramos, un automóvil y los teléfonos celulares de los aprehendidos.

Heredia mencionó además que una mujer quedó detenida por atentado y resistencia a la autoridad y confirmó que se encuentran a la espera de la planilla de antecedentes de estas cuatro personas.

