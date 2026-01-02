Tucumán: a las 00:02 del 1 de enero nació la primera bebé del 2026 El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, visitó este miércoles la Maternidad para conocer y acompañar a las familias del primer y segundo bebé nacidos en Tucumán en 2026.

A las 00.02 del 1 de enero, por parto normal, nació Elena Giselle Jiménez, una bebé de 3,820 kilos, hija de Mayra Giselle Zalazar, quien cursó su séptimo embarazo con controles completos en el primer nivel de atención. El nacimiento se produjo en un clima de alegría y profesionalismo, mientras gran parte de la provincia celebraba el inicio del año nuevo, con equipos de salud trabajando activamente, como ocurre las 24 horas, los 7 días de la semana, en todos los efectores provinciales.

Durante la visita, el ministro destacó que comenzar el año con una noticia así “es una sana y hermosa costumbre de Tucumán”, y subrayó la excelencia de la Maternidad, no solo por la cantidad de partos que asiste, sino por su alta complejidad, que incluye cirugía materno-fetal, neonatología de primer nivel y un recurso humano altamente calificado. “Lo más importante que tenemos en Tucumán es nuestra gente: profesionales comprometidos, preparados y con vocación de servicio”, afirmó Medina Ruiz, remarcando que este desarrollo es posible gracias a la decisión política del gobernador Jaldo de priorizar la salud pública.

El ministro también resaltó el trabajo realizado durante la guardia por las médicas obstetras Delfina Buffo y Soledad Kairuz Cappetta, junto a la neonatóloga Magui Frías Silva, quienes estuvieron a cargo de la atención durante una noche especialmente exigente, garantizando seguridad y contención tanto para la madre como para la recién nacida.

La subdirectora de la Maternidad, doctora Gloria Ferreyra, explicó que el parto se desarrolló de manera rápida y sin complicaciones, destacando la importancia de los controles prenatales realizados en el CAPS. Además, recordó que, al tratarse de un centro de tercer nivel, la institución está preparada para resolver situaciones complejas en cualquier horario, como ocurrió esa misma noche con una cesárea de alta complejidad previamente diagnosticada.

Mayra Zalazar expresó su profundo agradecimiento por la atención recibida y compartió su felicidad al enterarse de que su hija fue la primera bebé del año en la provincia. “Me han tratado muy bien desde que llegué, estaban todos festejando el nacimiento”, relató, emocionada.

Horas más tarde, el ministro también visitó al segundo bebé nacido en 2026, Noa, hijo de Camila Romero, una joven madre de 19 años que destacó el acompañamiento y la contención del equipo de la Maternidad durante todo el proceso. Camila valoró especialmente el respeto por sus decisiones y alentó a otras jóvenes a animarse a la maternidad sin renunciar a sus proyectos personales.

La jornada dejó en evidencia el compromiso del Ministerio de Salud Pública, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, con una atención integral, humanizada y de calidad, reafirmando que en Tucumán la salud es una política de Estado y que cada nacimiento es celebrado como un símbolo de futuro y esperanza para toda la comunidad.

