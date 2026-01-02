Detuvieron a un joven acusado de una seguidilla de robos a comercios en Tafí Viejo Las autoridades de Tafí Viejo lograron capturar a Alan Guerrero, un joven de 18 años oriundo de La Matanza, que habría protagonizado una ola delictiva en el centro de la ciudad durante las últimas dos semanas. El sospechoso fue atrapado con la misma vestimenta que utilizó en uno de los atracos.

La tranquilidad de los comerciantes de Tafí Viejo se vio alterada en la última quincena de diciembre por una serie de robos bajo una modalidad recurrente: la violencia en los ingresos a locales céntricos durante la madrugada.

La investigación, encabezada por la Comisaría de Tafí Viejo Centro y la Jefatura de Zona IV de la Unidad Regional Norte, culminó este martes con la detención de Alan Marcelo Benjamín Guerrero, conocido en el ámbito delictivo como “Porteñito”.

El joven, de 18 años, se había radicado en la ciudad hace apenas 20 días, tras haber llegado desde el partido bonaerense de La Matanza, presuntamente escapando de hechos cometidos en aquella provincia.

El raid delictivo que se le atribuye al acusado comenzó, según las denuncias, el pasado 23 de diciembre en el local comercial Piacere, ubicado en calle 9 de Julio al 30. Tras violentar la puerta de acceso, el autor sustrajo la suma de $700.000 en efectivo y, días después, un teléfono iPhone 8. La actividad criminal no se detuvo allí; el día de Navidad, el comercio de ropa “GEA”, en plena avenida Alem, sufrió el robo de 14 remeras y un iPhone 6.

MIRA TAMBIÉN Encontraron el cuerpo del adolescente tucumano que estaba desaparecido en Termas de Río Hondo

La seguidilla continuó el 28 de diciembre en el local de Taverniti, donde, tras romper la entrada, se llevó $100.000 y un celular Samsung, y finalizó el 29 con el robo de un televisor Philips de 43 pulgadas y dinero en efectivo en un comercio de avenida Roca Oeste.

La clave para desbaratar esta ola de robos en Tafí Viejo fue el análisis de las cámaras de seguridad (particulares de cada local) y el aporte de testimonios recolectados por los oficiales de la investigación. Los registros fílmicos permitieron identificar a Guerrero como el autor material de los hechos.

Un detalle fundamental para los pesquisas fue que, al momento de ser interceptado por la policía en las inmediaciones de calle Sáenz Peña y Tucumán, el sospechoso vestía una remera con la inscripción “Balenciaga”, la misma prenda que habría utilizado en uno de los asaltos registrados por las cámaras.

El operativo de captura no estuvo exento de tensión. Bajo la supervisión de los comisarios Eduardo Urueña, Elbio Herrera y Gastón Velárdez, se desplegó un cerco perimetral que incluyó a la Patrulla Motorizada, Infantería y la Guardia Urbana Municipal. Al notar la presencia de los uniformados, el “Porteñito” intentó darse a la fuga, pero fue reducido rápidamente.

Durante el procedimiento, un grupo de personas identificadas como allegados al detenido intentaron impedir la labor policial arrojando piedras contra los móviles, lo que derivó en la aprehensión de otros siete sujetos por atentado y resistencia a la autoridad.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal, a través del Dr. Alejandro Nadel, convalidó la detención de Guerrero y dispuso la acumulación de las causas de los diferentes robos. El imputado permanece bajo custodia policial mientras se analizan sus antecedentes a través del sistema SIFCOP, dado que se sospecha que podría tener pedidos de captura pendientes en la provincia de Buenos Aires.

MIRA TAMBIÉN Propuesta gratuita para que las familias disfruten el verano en San Miguel de Tucumán

Fuente Los Primeros