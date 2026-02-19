Tucumán acumula 34 semanas sin circulación de dengue La jornada permitió actualizar datos sobre dengue, chikungunya, sarampión e infecciones respiratorias, y reforzar las estrategias de prevención y vacunación.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó una nueva sala de situación junto al subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, y el equipo de epidemiología, donde se evaluó el escenario epidemiológico de la provincia, el país y la región. La jornada permitió actualizar datos sobre dengue, chikungunya, sarampión e infecciones respiratorias, y reforzar las estrategias de prevención y vacunación.

Durante el encuentro, Rita Ivanovich expuso el panorama regional, destacando que al inicio de 2026 se observa un aumento sostenido de chikungunya en las Américas, con focos críticos en Bolivia —especialmente en la región de Santa Cruz— y en Brasil, en particular en las regiones Centro-Oeste y Sudeste.

En cuanto a dengue, en Argentina se confirmaron 18 casos, mientras que Tucumán no registra casos positivos a la fecha y acumula 34 semanas sin circulación viral. Asimismo, se informó sobre un caso de sarampión en un adulto residente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con antecedente de viaje al exterior. En ese marco, se activaron protocolos de bloqueo y seguimiento de contactos en el Área Metropolitana de Buenos Aires para contener posibles contagios.

A nivel internacional, los países más afectados por la actual situación de sarampión son Canadá, México y Estados Unidos. Considerando que el próximo mundial de fútbol se desarrollará en esas sedes, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de contar con el esquema de vacunación completo antes de viajar.

En ese contexto, el ministro Luis Medina Ruiz señaló: “Analizamos la situación epidemiológica en la provincia, el país y la región, y podemos decir que llevamos más de 34 semanas sin dengue en Tucumán. Sin embargo, debemos advertir que hay numerosos casos de chikungunya en Bolivia y Brasil, y por la cercanía existe riesgo, por lo que mantenemos una vigilancia estrecha en pacientes con fiebre que hayan viajado a esos países”.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria advirtió que continúa la alerta por sarampión en personas que viajan a México, Estados Unidos o Canadá: “Quienes tengan previsto asistir al mundial en esos países deben vacunarse con triple viral o doble viral para protegerse. El virus está circulando y es fundamental que las personas nacidas después de 1965 revisen su esquema y acudan a los vacunatorios para completar la inmunización o confirmar que cuentan con la protección adecuada”.

Respecto a la situación local de enfermedades respiratorias, el ministro indicó que se registraron 40 casos de bronquiolitis en la última semana y que los cuadros de gripe y COVID son leves y en baja incidencia. “Estamos en una situación epidemiológica estable y controlada, pero continuamos reforzando la vacunación”, afirmó.

Finalmente, Medina Ruiz recordó que la vacunación contra el dengue continúa disponible en la provincia de forma gratuita para personas de 50 a 59 años, y que quienes hayan recibido la primera dosis deben completar el esquema con la segunda aplicación. Además, ante la circulación de influenza y otros virus respiratorios, se insistió en fortalecer la cobertura en grupos de riesgo y mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y evitar la automedicación.