Lunes con clima templado y cielo cubierto en Tucumán para arrancar junio Se espera un lunes con cielo mayormente nublado y una máxima que llegará a los 22 grados. Hacia la noche, podrían registrarse lluvias dispersas.

La ciudad de San Miguel de Tucumán inicia este lunes 1 de junio con una temperatura inicial de 14 grados. La jornada se presenta con una humedad del 90% y vientos que soplan desde el noreste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Evolución hacia la tarde y noche

A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ascenso hasta alcanzar los 22 grados durante la tarde. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con vientos predominantes del sector norte que conservarán una intensidad de entre 7 y 12 km/h.

Al caer la noche, el termómetro descenderá hasta los 17 grados. En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sudoeste, manteniendo una velocidad de 7 a 12 km/h. Asimismo, se prevé una mayor inestabilidad, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%.