Tras el feroz temporal, el Gobierno suspendió las clases en 96 escuelas del interior tucumano La ministra de Educación, Susana Montaldo, dispuso la medida para resguardar la seguridad de estudiantes y docentes. Varios establecimientos se encuentran aislados por caminos anegados, sufrieron daños de infraestructura o están funcionando como centros de evacuados.

El severo temporal de lluvia y viento que azotó a la provincia de Tucumán durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo dejó secuelas profundas en la infraestructura general, impactando de lleno en el sistema educativo. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Educación provincial oficializó la suspensión del dictado de clases en 96 escuelas de cara al inicio de la semana.

La titular de la cartera educativa, Susana Montaldo, resolvió aplicar esta medida preventiva y excepcional con el objetivo principal de resguardar la integridad física de los estudiantes, el cuerpo docente y el personal auxiliar.

Los motivos: escuelas bajo el agua y caminos bloqueados

El relevamiento oficial expone un panorama sumamente complejo, concentrado principalmente en los departamentos de Leales, Río Chico, Monteros, Burruyacu, Simoca y Graneros. La gran mayoría de las instituciones afectadas reportaron la imposibilidad de abrir sus puertas debido a caminos completamente intransitables, cortes de rutas (como la 305 y la 307) y edificios anegados o repletos de barro.

Además, frente a la emergencia habitacional que sufrieron cientos de vecinos, seis establecimientos educativos debieron reacondicionarse de urgencia para funcionar como centros de evacuados.

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Establecimientos que funcionan como Centros de Evacuados:

Nombre de la Escuela Departamento Localidad Salvador Alfonso Burruyacu Las Salinas Esc. de Comercio Vicente Vital Heredia Burruyacu El Timbó Fray Justo Santa María de Oro Chicligasta Alto Verde Nº 104 Maestro Joaquín Cía Leales Los Gómez Marcos Manuel Avellaneda Río Chico Santa Ana Maestro Mario Emilio Carmona Río Chico B° Colón

Daños edilicios y monitoreo constante

Más allá de los problemas de acceso, el temporal también desnudó serias vulnerabilidades en la infraestructura escolar. El Ministerio de Educación reportó casos críticos como el de la escuela Manuel García Fernández (Leales), que sufrió el colapso de su red cloacal y presenta riesgo de derrumbe en los techos; o la escuela Diego de Villarroel (Monteros), que se encuentra inundada y sin suministro eléctrico.

Las autoridades del área educativa aclararon que la lista de 107 escuelas podría variar en las próximas horas. Los equipos técnicos continúan realizando relevamientos sobre el estado de los edificios en cada zona afectada y seguirán monitoreando de cerca la situación para evaluar las condiciones de seguridad antes de autorizar el retorno a las aulas.

El listado oficial de los 107 establecimientos con clases suspendidas

La medida dispuesta por el Ministerio de Educación abarca a las siguientes instituciones: Salvador Alfonso, Marcos Manuel Avellaneda, Fray Justo Santa María de Oro, Maestro Mario Emilio Carmona, Nº 104 Maestro Joaquín Cía, Comercio Vicente Vital Heredia, Nº 286 Dr. José Millán, N° 183 “7 de Febrero de 1812”, N° 189 Horace Willam Bliss, Manuel García Fernández, N° 132 Escuela Para La Paz, Nº 226 República del Líbano, Nº 41 Roque Raúl Aragón, Águeda Tejerina de Posse, Nº 162 Absalón Victoriano Aguilar, Escuela N° 326, Escuela N° 150, Hermanos Concepcionistas, Especial Alcira del Blanco de Ergueta, Secundaria Del Palancho, Especial Santa Lucía, Nº 258 María Juana Belmonte, Nº 165 Juana Azurduy, Fray Mamerto Esquiú, Nº 281 José Dionisio Campos, Nº 13 Domingo Faustino Sarmiento, Escuela Nº 35, Escuela N° 148, Nº 297 Randeras Tucumanas, Diego de Villarroel, N° 319 Julio Ardiles Gray, N° 139 Ramón Leiva Lezana, N° 202 Gaucho de Güemes, Nº 210 Gregorio Aráoz de Lamadrid, Nº 64 Wolf Schcolnik, Maestro Luis Gianneo, Escuela N° 21, Escuela N° 137, Escuela N° 279, Escuela N° 280, Escuela N° 288, Escuela N° 289, Nº 250 Antonio Campo, Nº 94 Arsenio Felipe Retes, Escuela N° 68, Dr. Carlos Saavedra Lamas, Comunidad de Los Lunarejos, Escuela N° 264, Escuela N° 268, Media de León Rougés, Escuela N° 184 Puesto Los Pérez, Escuela N° 316 Julio P. Ávila, Escuela N° 354 San Antonio, Secundaria Rural de Las Colas, Secundaria Rural Tusca Pampa, Secundaria El Timbó Nuevo, SRTIC La Soledad, SRTIC La Virginia, SRTIC San Carlos, SRTIC Los Chorrillos, Secundaria de Amberes, Secundaria San José de Flores, Secundaria Los Sosa, Secundaria de Comercio Cóndor Huasi, Secundaria Nueva Trinidad, Secundaria Maestro Enrique Casella, Secundaria Primera Junta, Secundaria René Favaloro, Secundaria de Monte Rico Viejo, Agrotécnica Juan Mantovani, Dr. Caupolicán Molina, N° 74 Dr. Enrique Bascary, N° 303 Don Crecencio Díaz, N° 292 Juan Carlos Iramain, Secundaria Rural de Taco Rodeo, SRTIC Los Valenzuela, SRTIC Alto El Puesto, Monte Grande, N° 105 Compañía de Ingenieros de Montaña 5, Nº 261 Ntra. Sra. Medalla Milagrosa, Esc. N° 321 Cabo 1° Dardo Desiderio Pérez, Esc. N° 356 Sgto. Alberto E. Lai, N° 52 Obispo B. Piedrabuena, Campamento El Plumerillo, N° 5 Hipólito Buchard, N° 134, Instituto de la República, Esc. N° 314 Baltazar Aguirre, Esc. N° 320 Libertador Gral. San Martín, Juana Manso, N° 168, N° 166 Elvira López de Martínez Savalía, N° 61 Dolores del C. Brito, 1° de mayo, Juan Martín de Pueyrredón, Los Juárez, Nº 120 Gobernación de los Andes, N° 27 Provincia de Santa Cruz, N° 82 Provincia de Santiago del Estero, N° 296 Abdón Gregorio Fernández, Nº 114 Fuerza Aérea Argentina, Escuela Nº 175, Escuela Nº 192, Nº 227, Nº 232, Nº 272 Regimiento 19 de Infantería y Nº 381 Dr. Fernando Prat Gay.