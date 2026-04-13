Tucumán arranca la semana con lloviznas, alta humedad y alerta por tormentas Tal como anticipaba el pronóstico extendido, el alivio del domingo duró poco. El Servicio Meteorológico Nacional advierte por un lunes sumamente inestable, con lluvias ganando intensidad hacia la tarde y vientos fuertes por la noche.

El paraguas vuelve a ser el accesorio indispensable para los tucumanos. Tras un domingo a pleno sol que permitió disfrutar al aire libre, este lunes 13 de abril marca el regreso definitivo de la inestabilidad a San Miguel de Tucumán y sus alrededores.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia se enfrenta a una jornada pesada, húmeda y pasada por agua, con condiciones que irán empeorando con el correr de las horas. Además, se recomienda especial precaución a la hora de circular, ya que la visibilidad se encuentra reducida.

El pronóstico detallado para este lunes

Mañana gris y húmeda: El inicio de la semana laboral arranca con cielo cubierto y lloviznas aisladas. La temperatura base se ubica en los 20 grados , acompañada por una humedad agobiante del 90 por ciento , lo que genera que la visibilidad sea catalogada como “regular”. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvia de entre el 10 y el 40 por ciento.

El inicio de la semana laboral arranca con cielo cubierto y aisladas. La temperatura base se ubica en los , acompañada por una , lo que genera que la visibilidad sea catalogada como “regular”. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvia de entre el 10 y el 40 por ciento. Tarde de tormentas: Para después del mediodía, el panorama meteorológico se torna más severo. El SMN prevé la llegada de tormentas sobre la capital provincial. El termómetro apenas registrará un leve ascenso, tocando una máxima de 24 grados . Los vientos del norte mantendrán su intensidad constante (13 a 22 km/h).

Para después del mediodía, el panorama meteorológico se torna más severo. El SMN prevé la llegada de sobre la capital provincial. El termómetro apenas registrará un leve ascenso, tocando una máxima de . Los vientos del norte mantendrán su intensidad constante (13 a 22 km/h). Noche ventosa y lluviosa: Hacia el cierre del día, la inestabilidad persistirá con fuerza. La temperatura descenderá levemente a los 20 grados y las probabilidades de precipitaciones aumentarán, situándose en la franja del 40 al 70 por ciento. El dato a tener en cuenta será el incremento en la intensidad de los vientos del norte, que correrán con ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.